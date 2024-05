Twenty One Pilots faz três shows no Brasil em 2025

Começa hoje (14/5), ao meio-dia, a pré-venda de ingressos para os shows do Twenty One Pilots no Brasil. A dupla faz sua primeira turnê mundial com passagem pela América Latina, chamada “The Clancy World Tour”. Ao todo serão três shows no país: no 22 de janeiro de 2025, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba; 24 de janeiro de 2025, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro; e no dia 26 de janeiro de 2025, no Allianz Parque, em São Paulo.





O novo álbum da banda, Clancy, será lançado em 24 de maio. Com mais de 33 bilhões de streams em todo o mundo e mais de 3 milhões de ingressos vendidos em turnês mundiais, a dupla de Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, composta por Tyler Joseph e Josh Dun, se estabeleceu como uma das bandas de maior sucesso do século 21.

Ingressos

A pré-venda de ingressos começa logo mais, ao meio-dia, para clientes com cartões Santander. A condição especial vai até quinta-feira, às 10h. Na pré-venda é possível parcelar o valor em até 3x sem juros ou pagar com 10% de desconto no ingresso de entrada inteira, de qualquer setor, tanto na pré-venda online, quanto na venda geral e também nas bilheterias físicas. Cada CPF pode comprar até quatro ingressos por CPF, limitado a duas meias-entradas.







A venda geral começa a partir do meio-dia de quinta-feira no site, ou às 13h nas bilheterias presenciais dos locais do evento. Não foram informadas condições de compra especiais para a venda geral. Vale lembrar que a entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade é permitida, desde que com o acompanhamento dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Onde comprar

Tanto a pré-venda quanto a venda geral podem acontecem pela internet, no site Eventim, ou nas bilheterias físicas dos locais dos shows. Em Curitiba, o endereço é Estádio Major Couto Pereira | Bilheteria 2 do estádio - Ao lado da entrada da administração. O funcionamento é de terça a sábado das 10h às 17h.







No Rio de Janeiro, a bilheteria física fica no Estádio Nilton Santos - Engenhão - Bilheteria Norte- Rua das Oficinas, s/n Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, também com funcionamento de terça a sábado, de 10h às 17h. Em São Paulo, é na Bilheteria A - Allianz Parque - Endereço: Rua Palestra Itália, 200, de terça a sábado, de 10h às 17h. Na venda física, não há taxa de serviço.

Preços

Curitiba: Pista - R$230,00 (meia-entrada legal) | R$414,00 (cliente Santander) | R$460,00 (inteira)

Pista Premium - R$405,00 (meia-entrada legal) | R$729,00 (cliente Santander) | R$810,00 (inteira)







Rio de Janeiro: Cadeira N3 - R$165,00 (meia-entrada legal) | R$297,00 (cliente Santander) | R$330,00 (inteira)

Cadeira N1 - R$275,00 (meia-entrada legal) | R$495,00 (cliente Santander) | R$550,00 (inteira)

Pista Premium - R$405,00 (meia-entrada legal) | R$729,00 (cliente Santander) | R$810,00 (inteira)







São Paulo: Cadeira Superior - R$200,00 (meia-entrada legal) | R$360,00 (cliente Santander) | R$400,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$305,00 (meia-entrada legal) | R$549,00 (cliente Santander) | R$610,00 (inteira)

Pista - R$230,00 (meia-entrada legal) | R$414,00 (cliente Santander) | R$460,00 (inteira)

Pista Premium - R$405,00 (meia-entrada legal) | R$729,00 (cliente Santander) | R$810,00 (inteira)