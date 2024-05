Twenty One Pilots vem ao Brasil em 2025

A dupla Twenty One Pilots anunciou nesta quinta-feira (9) que se apresentará no Brasil em 2025 como parte de sua turnê The Clancy World Tour.

As novas datas marcam a primeira agenda da banda na América Latina, tendo anteriormente sido atração principal apenas de festivais no território.



Na região, as apresentações começam no dia 16 de janeiro, em Bogotá, no Coliseo MedPlus da Colômbia, e continuam até meados de fevereiro com shows em estádios e arenas no Chile, Brasil, Argentina e México. Os fãs podem participar de uma pré-venda oficial de ingressos para clientes Santander no dia 14 de maio, às 12h, horário local.



A venda geral de ingressos para as datas brasileiras começará no dia 16 de maio, às 12h no site da Eventim Brasil, e às 13h nas bilheterias, seguida pela Colômbia, Chile e Argentina, no dia 17 de maio.



No Brasil, os shows acontecerão em Curitiba, no dia 22 de janeiro de 2025, na Pedreira Paulo Leminski, seguindo para o Rio de Janeiro, no dia 24 de janeiro, no Jeunesse Arena, e terminando em São Paulo, no dia 26 do mesmo mês, no Allianz Parque.



Nesta semana, a banda também anunciou uma listening parties de Clancy em todo o mundo. No Brasil, a audição antecipada do álbum ocorrerá em São Paulo no dia 23 de maio.

O evento exclusivo, para os fãs ouvirem em primeira mão o aguardado encerramento da narrativa que a banda tem abordado nos últimos nove anos, conta com vagas limitadas.



Clancy ganhou destaque pelas faixas já lançadas - Backslide, Next Semester e Overcompensate, a última disparou nas paradas de rádios alternativas alcançando o primeiro lugar.