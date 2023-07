677

O aniversariante do dia, o cantor Mick Jagger, que completa 80 anos nesta quarta-feira (26/7), se apresentou uma dúzia de vezes no Brasil. Junto com a banda Rolling Stones, ele fez shows épicos no país, criou novas músicas e participou de eventos épicos.

A primeira visita foi em 1968. No começo daquele ano, Jagger e a então namorada, Marianne Faithfull, vieram passear no Rio de Janeiro. Eles fizeram check-in no Copacabana Palace com nomes falsos, Michael Philip e Marianne Evelyn Dunbar. Mas o anonimato não resistiu e logo eles foram descobertos.

Naquela passagem, o casal visitou o escritor Fernando Sabino. O cantor ficou em silêncio, mas a namorada conversou bastante com Marianne. Deste evento, o autor escreveu uma crônica, chamada ‘O fariseu’.

Em 2006, Mick Jagger comandou um show para mais de 1,5 milhão de pessoas em um mega show em Copacabana Maria Tereza Correia/Estado de Minas Do Rio, Jagger e a companheira foram para Salvador, onde passaram dez dias. Por lá, eles alugaram uma casa simples em uma colônia de pescadores e participaram da procissão e da lavagem da escadaria da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. A experiência serviu de inspiração para a música ‘Sympathy for the devil’, do álbum ‘Beggars banquet’, de 1968.

Jagger voltou ao Brasil no final do mesmo ano, acompanhado do seu companheiro de banda Keith Richards e das namoradas Marianne Faithfull e Anita Pallenberg. O grupo curtiu o réveillon no Rio de Janeiro e, no começo de 1969, visitaram uma fazenda do banqueiro Walther Moreira Salles, no interior de São Paulo. Foi lá que fizeram a música ‘Honky tonk women’, um clássico dos Rolling Stones.

Já em 1975, Mick e a mulher, Bianca Jagger visitaram a cidade litorânea de Joatinga (RJ). Eles também passaram cinco dias em Búzios (RJ), onde ele fazia shows gratuitos e até reuniu os amigos para um jantar.

Em 24 de novembro de 1984, o frontman dos Rolling Stones desembarcou novamente no Brasil. Daquela vez, ele participou da gravação do filme ‘Running out of luck’, que narra os apuros vividos por um astro do rock em um país distante.

Já em 1998, durante uma passagem para os shows da banda, ele participou de uma festa na casa do empresário Olavo Monteiro de Carvalho, onde ele conheceu a então modelo Luciana Gimenez, mãe de Lucas, seu sétimo filho.

Shows no Brasil

A primeira passagem dos Rolling Stones foi em 1995, quando fizeram cinco apresentações no Brasil, três em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. O palco da turnê tinha 72 metros de largura e 32 de altura – o equivalente a um prédio de 11 andares. Quem abriu os shows dos Stones em sua primeira passagem pelo Brasil foi, nesta ordem, Barão Vermelho, Rita Lee e Spin Doctors.

Em sua autobiografia, Rita Lee lembrou a apresentação. “Jagger pessoalmente liberou as passarelas laterais do palco para eu soltar a franga, que por contrato seriam usadas somente pelos Stones’, diz em um trecho. Em 1998, a abertura ficou por conta de Cássia Eller e de Bob Dylan. Foram duas apresentações: na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, e no Estádio do Ibirapuera, em São Paulo, em 13 de abril.

Anos depois, em 2006, os Rolling Stones reuniram o maior público de sua história e um dos maiores da história do rock. Mais de 1,5 milhão de pessoas assistiram a um mega show montado na Praia de Copacabana pela turnê “A Bigger Bang”.

Dez anos depois, a banda voltou ao Brasil, com quatro shows em três capitais: um no Maracanã, no Rio de Janeiro, dois no Morumbi, em São Paulo, e um no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Em cada cidade, um show de abertura diferente: Ultraje a Rigor, Titãs e Cachorro Grande, respectivamente. No Maracanã, os Stones contaram com a participação do Coral da PUC-Rio em ‘You can't always get what you want’.

A banda deve voltar ao país em 2024, com a nova turnê em comemoração aos 60 anos do grupo.

Filho brasileiro

Em 1998, Jagger conheceu a apresentadora Luciana Gimenez. O cantor era casado na época, mas os dois mantiveram o relacionamento em segredo. No ano seguinte, ela anunciou que estava grávida do astro.

O cantor assumiu a paternidade de Lucas Jagger. Como pensão, a mãe pediu o valor mensal de US$ 17,5 mil (cerca de R$ 52 mil na época) e um apartamento de US$ 2 milhões (R$ 6 milhões) em Nova York, nos Estados Unidos.

Em 2003, Jagger afirmou que considerava que o caso com a brasileira foi um erro. “O relacionamento com Luciana foi um erro e admito isso. Mas o Lucas é realmente um menino muito bacana”, afirmou.

Segundo a apresentadora do Superpop, o relacionamento com Jagger durou quatro anos, mas que não foi um namoro. "Estivemos juntos por um ano antes de o Lucas nascer. Com o nascimento, tivemos um momento difícil, mas depois melhorou", contou a apresentadora em 2015.





Nos últimos anos, o ex-casal tem uma relação cordial, com direito a viagem em família e uma entrevista no programa da apresentadora.