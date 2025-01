MG: mais de 250 barras de maconha são apreendidas em fazenda

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu 252 barras de maconha em Conceição do Pará, no Centro-Oeste de Minas, na noite dessa quarta-feira (29/1). Dois homens, ambos de 38 anos, foram presos durante a ação, que contou com a participação da equipe das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).

A operação teve início em Pitangui, na mesma região, após a inteligência da PMMG identificar uma residência e um sítio usados como depósitos de entorpecentes. Durante uma abordagem no Bairro Brumado, um dos suspeitos revelou o endereço do sítio, onde foram encontradas dez barras de maconha escondidas próximas a uma piscina.





Buscas estendidas à Conceição do Pará

As buscas avançaram para uma fazenda na zona rural de Conceição do Pará. No local, os militares localizaram 252 barras de maconha prensada, uma balança industrial, dois celulares, anotações relacionadas ao tráfico e um contrato de locação do sítio utilizado pelos criminosos.

Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou subornar os policiais, oferecendo armas em troca de sua liberdade. A tentativa foi frustrada, e os homens foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana.



*Amanda Quintiliano especial para o EM