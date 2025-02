Caminhão tomba e bodes e galinhas d'angola "invadem" pista da BR-251

Os motoristas que passaram pela BR-251, no KM 474, na Serra de Francisco Sá, no Norte de Minas, no fim da tarde desta sexta-feira (31/01), viram uma cena curiosa: várias galinhas-d'angola e bodes andando no meio da estrada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os animais estavam sendo transportados na carroceria de um caminhão, que, ao descer a serra, perdeu os freios, desceu desgovernado e bateu em uma carreta bitrem carregada de polietileno.

Com a batida, as caixas com as galinhas-d'angola caíram na estrada. A estrutura de madeira que segurava os bodes também se soltou.

Os animais ficaram soltos e começaram a andar pela rodovia, o que fez o trânsito ser interrompido parcialmente. Motoristas e passageiros registraram vídeos da situação, que logo foram divulgados nas redes sociais.

Ninguém se feriu no caminhão ou na carreta bitrem. Os dois veículos viajavam no sentido Salinas/Francisco Sá, e chovia bastante no momento do acidente.

Testemunhas disseram que a maioria dos animais morreu. Cerca de 40% foi resgatada e colocada novamente no caminhão, que seguia do Nordeste para São Paulo. Não foi divulgado de onde saiu a carga nem o nome do proprietário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O trânsito ficou parcialmente interrompido (com uma pista aberta) por cerca de 90 minutos, sendo liberado por volta das 19 horas.