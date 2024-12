O próximo prefeito de Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, receberá um salário que, por pouco, seria igual ao salário do presidente da República. Anderson Cabido (PSB), eleito no último pleito, irá receber o salário bruto de R$ 43,9 mil para ocupar a cadeira de prefeito de Congonhas, enquanto o chefe do Executivo nacional, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ganha um subsídio de R$ 44 mil. Segundo o IBGE, Congonhas possui 52.890 habitantes. A lei que autoriza o aumento de cerca de 16% do benefício foi aprovada em regime de urgência pela Câmara Municipal de Congonhas e assinada nessa terça-feira (3/12).

O valor do salário do prefeito ultrapassa o salário bruto do governador Romeu Zema (Novo), que a partir de 2025 vai receber R$ 41,8 mil mensais. O vice-governador Mateus Simões receberá R$ 37,6 mil, enquanto secretários ganharão R$ 31,2 mil para chefiar as pastas mineiras.

O valor ainda supera os subsídios brutos pagos aos prefeitos de todas as capitais do país em 2024. Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, recebe mensalmente R$ 38 mil para comandar a maior metrópole da América Latina. Topázio Neto (PSD), prefeito de Florianopólis, tem o segundo maior salário entre os chefes de Executivo de capitais, recebendo R$ 36,9 mil pelo exercício do cargo.





O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) figura em terceiro lugar na lista de salários, com um pagamento mensal bruto de R$ 35,6 mil para chefiar a capital mineira, mesmo valor que Eduardo Paes (PSD) recebe para governar o município do Rio de Janeiro. O menor salário da lista fica para Tião Bocalom (PP), prefeito de Rio Branco, no Acre, que ganha cerca de R$ 20,6 mil reais.





Para justificar o valor do reajuste, o presidente da Câmara, Igor Souza Costa (PL) afirmou ao Estado de Minas que Congonhas “é algo fora da caixa”. Isso porque, segundo o vereador, a cidade tem um orçamento de mais de R$ 7 bilhões.





Outro fator que embasou a revisão do salário do prefeito seria uma suposta defasagem no valor, que não era atualizado há 16 anos. “Desde 2008 que não é feita uma revisão do salário do prefeito. Fazemos só a correção pelo INPC. O que a gente discutiu muito é que para o prefeito não existe a questão da verba indenizatória como para os deputados, não tem auxílio, paletó, verba de gabinete, seria só o salário com dos descontos ainda”, afirmou o chefe do Legislativo de Congonhas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A Associação Mineira de Municípios (AMM) foi procurada pela reportagem e não se manifestou sobre o assunto. O EM procurou a Prefeitura de Congonhas e não teve retorno.