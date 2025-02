Apreensão de pasta base de cocaína dá prejuízo de R$ 15 milhões ao tráfico

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

R$ 15 milhões. Esse o valor do prejuízo do tráfico de drogas, nesta segunda-feira (3/2), como consequência de uma operação conjunta entre as polícias militares de Minas Gerais e Goiás, que fez uma apreensão de 131 quilos de pasta base de cocaína em Campo Florido, no Triângulo Mineiro. A droga estava escondida na carga de minério de ferro de um caminhão. O motorista foi preso.

Segundo a PM mineira, a droga era originária da Bolívia e seria comercializada em diversas cidades de Minas Gerais e Goiás.

A Polícia Militar de Minas Gerais e de Goiás têm realizado operações integradas com o objetivo de combater o crime organizado e proteção das divisas territoriais.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, mas a Polícia Federal deve se manifestar, pois o objetivo, agora, é encontrar o grupo responsável pelo tráfico. A Polícia Federal boliviana também deve ser acionada.

