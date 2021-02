'Briga do pequi' entre Minas e Goias é acirrada com novo projeto

Pequi gera disputa entre Minas Gerais e Goiás (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press)

A 'briga' em torno da capital do pequi, travada entre Minas Gerais e Goiás, ficou acirrada na Câmara dos Deputados, com dois projetos relacionados à questão. Na semana passada, o deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), apresentou um projeto para que Montes Claros (Norte de Minas) receba o título de capital nacional do pequi, o que despertou a reação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que disse que o pequi “está no DNA goiano”.

Orientado por Caiado, o deputado federal José Nelto (Podemos-GO) entrou com outro projeto na Câmara Federal, para tornar o “pequi goiano” patrimônio cultural, ambiental e ecológico nacional. Um detalhe curioso é que, embora tenha sido radicado em Goiás, por onde se elegeu, Nelto é mineiro de Tiros (Alto Paranaíba), de acordo com biografia dele, divulgada no site da casa legislativa.

A disputa pelo título do pequi foi iniciada na sexta-feira (5/2), quando o governador Ronaldo Caiado reagiu contra o projeto apresentado pelo deputado Delegado Marcelo Freitas para a concessão do título a Montes Claros, que há mais de 30 anos realiza um evento anual com o nome de 'festa nacional’, dedicado à valorização do fruto-símbolo do cerrado.

Por meio de uma postagem nas redes sociais, Caiado disse que o fruto nativo é o símbolo da culinária de Goiás e faz parte da sua cultura, anunciando que iria acionar o deputado José Nelto para mobilizar sua bancada contra a iniciativa de Freitas. O chefe do Executivo goiano também aprovou a proposta do parlamentar mineiro.

“Não tem base essa história de um deputado mineiro querer transformar Montes Claros na capital do pequi. Rolando de rir no chão. Pequi está no DNA goiano. Muito mais que símbolo de nossa culinária, faz parte de nossa cultura. Acionei o deputado José Nelto para mobilizar nossa bancada”, diz a mensagem de Caiado.





“Já vamos fazer um acordo aqui: a gente deixa o 'trem' e o pão de queijo pra vocês, mineiros, e em troca ninguém mexe no nosso pequi. Combinado?”, ironizou.

A 'briga' gerou polêmica, com inúmeros comentários na rede social sobre o assunto. Logo, ganhou repercussão nacional, com debates entre os internautas e reportagens exibidas por emissoras de TV.





O deputado José Nelto seguiu a recomendação de Caiado e na segunda-feira (7/2) apresentou o projeto na Câmara Federal para tornar o 'pequi goiano' patrimônio cultural, ambiental e ecológico nacional. "Cada estado tem a sua tradição culinária. Em Minas Gerais, é o queijo. E, em Goiás, é o pequi. O pequi é uma tradição goiana. Um dos pratos típicos mais conhecidos do estado é o arroz com pequi", afirmou Nelto.

Na proposta apresentada nesta semana, Marcelo Freitas justifica a forte ligação da cidade norte-mineira, com a cultura do pequi. Freitas nasceu na região do distrito de Vila Nova de Minas, na zona rural de Montes Claros.

Ele destaca a influência do fruto-símbolo do cerrado na culinária e na economia do Norte de Minas, onde, no período de safra (dezembro a fevereiro), a espécie nativa garante o sustento de milhares de famílias nos pequenos municípios. Os moradores catam o fruto nativo no mato.

Freitas cita que a cidade promove anualmente a Festa Nacional do Pequi e que "o fruto fornece a identificação gastronômica ao município, cria empregos locais e fomenta o turismo. A cidade de Montes Claros está localizada na Região Norte do estado de Minas Gerais e [...] Bares e restaurantes de Montes Claros elaboram pratos com ingredientes típicos do cerrado, tendo como carro chefe o tradicional pequi, valorizando a culinária local", diz o texto da proposição apresentada na Câmara dos Deputados.



"Recebi com naturalidade a manifestação do governador Ronaldo Caiado. Acho que é legítima a movimentação dele para o reconhecimento das tradições do seu estado, assim também como estou lutando pelo reconhecimento de Montes Claros como a Capital Nacional do Pequi”, declarou Freitas.

Tocantins também na 'briga'



O estado de Tocantins, que foi desmembrado de Goiás pela Constituição Federal de 1988, também entrou na 'briga' pelo titulo do pequi. Uma influenciadora digital daquele estado, Musa Dumont, divulgou um vídeo nas redes sociais, no qual afirma que "pequi é muito mais Tocantins do que outra coisa". O vídeo teve grande repercussão, com centenas de compartilhamentos, "colocando lenha na fogueira".

Depois, Musa Dumont gravou uma mensagem em que afirma que apesar de morar no Tocantins, é mineira e que “gosta muito de Minas”. Ela alega que não esperava que o vídeo tivesse tanta repercussão e que moradores do Piauí e do Pará também se mobilizaram, alegando que aqueles estados também são produtores do fruto-símbolo do cerrado.

No vídeo que viralizou na internet, Musa Dumont diz que o pequi é um "um patrimônio de Tocantins". Ela lembra que os pequizeiros são facilmente encontrados em todo território tocantinense. "Aqui, a pessoa pode chegar em qualquer casa que encontra um pé de pequi no quintal", afirma a influenciadora.