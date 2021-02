Disputa por 'capital do pequi' mobiliza deputados e até governador

O pequi é o fruto do pequizeiro, uma árvore retorcida comum no cerrado (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press) Montes Claros a "Capital do Pequi" levou à reação de quem é de Goiás, que quer o título para o estado. Uma fruta de caroço amarelo e espinhento se tornou alvo de uma disputa acirrada entre goianos e mineiros no mundo político. A apresentação de um projeto de lei tornando a cidade dea "Capital do Pequi" levou à reação de quem é de, que quer o título para o estado.









Em tom de brincadeira, Caiado disse ainda que acionou o deputado José Nelto (Podemos-GO) para mobilizar a bancada goiana no Congresso Nacional. "Já vamos fazer um acordo aqui: a gente deixa o'trem' e o pão de queijo pra vocês mineiros, e, em troca, ninguém mexe no nosso pequi. Combinado?", completou.





O pequi é o fruto do pequizeiro, uma árvore retorcida comum no cerrado. Esconde espinhos que podem ser perigosos e, por isso, seus caroços devem ser roídos com cuidado.





O projeto conferindo o título de "Capital do Pequi" a Montes Claros foi apresentado pelo deputado Marcelo Freitas (PSL-MG), que nasceu na cidade mineira. "Há quase 30 anos, fazemos em Montes Claros a Festa Nacional do Pequi, que é um fruto tradicional dessa região também. O objetivo não é simplesmente o título, mas buscar que a cidade possa receber aportes para fomentar o turismo e a cultura, e gerar emprego e renda", afirmou.





Ele disse não ter se importado com as brincadeiras do governador de Goiás e já espera a reação da bancada goiana. "Eles devem atuar na casa do povo para que o Congresso possa decidir. Temos que somar e valorizar um fruto que ano após ano serve como alimentação da população brasileira", completou.





Para o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Ailton Pereira, que estuda o pequi há mais de 20 anos, não é possível eleger uma "Capital do Pequi", porque o fruto tem mais de dez espécies encontradas "da Costa Rica ao Paraguai" e, além do cerrado, aparece no Brasil na Amazônia, no Sul e no Nordeste. "Seria temerário, uma vez que o pequi tem uma ocorrência bastante ampla e é muito apreciado por goianos, tocantinenses, cearenses e mineiros no norte de Minas", completou.





O consumo do produto, no entanto, pode se expandir para outros Estados onde é menos tradicional a partir de uma pesquisa de Pereira. Ele trabalha no desenvolvimento de uma espécie de pequi sem espinhos, o que facilitará a apreciação do fruto em regiões onde atualmente é menos tradicional. "Conheço muita gente que consome o caldo, mas não coloca o pequi na boca porque tem medo" lembrou Pereira.