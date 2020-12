Perdida em mata, mulher sobrevive por 4 dias ao sair para catar pequis

A mulher recebeu cuidados dos bombeiros depois de ter ficado 4 dias perdida (foto: CBMMG)

Uma senhora de 56 anos saiu para catarno cerrado e se perdeu por quatro dias no povoado de, zona rural do município de Lontra, no Norte de Minas. Nessa segunda-feira (7/12), Bombeiros e comunidade a encontraram.M.A.F.C. desapareceu na quinta-feira (3/12), depois de ter entrado em umapara colher pequis. "Durante o período em que esteve, ela relatou que se alimentou de frutas do cerrado (cagaita e coco butiá), bebeu água da chuva e se protegeu das intempéries do tempo debaixo de trocos de árvores. Quando parava de chover, ela caminhava tentando encontrar o caminho de volta", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).Osreceberam a chamda por volta de 20h de sexta-feira (4/12) e na manhã do dia seguinte iniciaram as buscas com auxílio da comunidade. Asintensas dificultaram as buscas em local de grande dificuldade por se tratar de mata fechada com muitos espinhos, em terreno acidentado, com obstáculos que precisavam ser checados, como grutas e rios."Como não houve êxito na localização da vitima no primeiro dia, os trabalhos continuaram nos dias seguintes, com uso de veículos, motocicletas, buscas a pé, a cavalo e uso de drone", informou o CBMMG.Na segunda feira (7/12), M. A. F. C. foi vista saído da mata próximo do povoado de Santa Rosa, a cerca de 17km do local onde havia desaparecido. Ela estava consciente, porém debilitada, desorientada e confusa, e tinhapelo corpo."A guarnição que estava realizando buscas na mata, com apoio de moradores da região, deslocou até o local onde a paciente foi encontrada, realizou o a avaliação realizou os primeiros atendimentos e a conduziu para a unidade de saúde do povoado de Umbuzeiro, onde foi atendida pela equipe médica do posto de saúde e posteriormente e foi levada pela guarnição até o povoado de Tabocas, onde ficou aos cuidados dos familiares", relata a corporação.