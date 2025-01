Homem forte de facção criminosa preso em Betim

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Em operação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais e Pará, 14 integrantes do Comando Vermelho, todos com posição de destaque dentro da facção, foram presos. Uma das prisões aconteceu em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (31/1).

A operação batizada de Gênesis tem um ano de duração e é comandada pelo delegado mineiro Breno Henrique, que é lotado na Delegacia de Repressão a Facções Criminosas do Pará.

“A operação teve início há pouco mais de um ano. Detectamos esse integrante em Betim e estamos aqui há uma semana, onde, conjuntamente com a Polícia Civil mineira, montamos a operação que resultou na prisão”, diz o delegado Breno.

No total, segundo ele, somente em 2024, 156 integrantes de facções foram presos. “É uma operação constante, e miramos todas as facções, não só o Comando Vermelho, mas também o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Terceiro Comando da Capital (TCP)”.

Segundo o delegado Breno Henrique, todos os presos têm posição de destaque dentro da organização criminosa. “ Os criminosos possuem os cargos de Idealizadores de Missão da facção criminosa sendo responsáveis por diversos outros crimes, entre os quais extorsão a comerciantes e homicídios de agentes públicos”, diz ele.

Breno Henrique diz que estes presos são responsáveis por arquitetar não só planos de distribuição de drogas, mas também os assaltos. Eles ainda tinham a incumbência de planejar o assassinato de policiais.

Em Minas Gerais, a Polícia Civil participou da operação Gênesis, com policiais do Depatri (Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio).

Além de Minas Gerais e Pará, foram efetuadas prisões em Goiás, Ceará e Santa Catarina. “A operação continua. Ela não para. O objetivo é acabar com essas organizações criminosas, as facções”, diz o delegado.

Além das prisões, foram efetuadas a apreensão de armas, munições e aparelhos celulares.

Durante a operação, houve confronto entre os criminosos e as equipes policiais. Até o momento foi registrado um óbito, de um dos alvos da operação. “Foi em Belém e esse integrante atirou contra os policiais. Na troca de tiros, foi morto.”

