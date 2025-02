Onda de calor vai atingir Minas Gerais essa semana?

Fevereiro começou com altas temperaturas e previsão de uma nova onda de calor em várias regiões do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)alerta que os estados mais afetados serão os da Região Sul, Oeste e sul de Mato Grosso do Sul. Esta será a segunda onda de calor de 2025, com temperaturas podendo superar em até 5°C a média histórica em algumas áreas.

Em Minas Gerais, apesar do calor em algumas regiões, a previsão é de chuvas intensas e ventos fortes.A onda de calor teve início no domingo (2/2) e deve durar até sexta-feira (7/2). As temperaturas mais elevadas ocorrerão na Região Sul, onde o calor pode ultrapassar em 5°C a média do período. No Centro-Oeste, os efeitos serão moderados, mas ainda notáveis.

Minas Gerais vive um cenário diferente. O estado está sob instabilidade climática, com chuvas fortes em mais de 200 cidades, que estão em alerta laranja do Inmet até terça-feira (4/2). O aviso prevê acumulados de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm por dia, além de ventos de60 a 100 km/h.

Além de Minas Gerais, outros estados do Centro-Oeste, Norte, São Paulo, parte do Rio de Janeiro e o interior do Nordeste estão em alerta laranja e amarelo para chuvas intensas. No total, 10 estados estão sob risco de temporais, com risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As autoridades pedem à população que fique atenta às condições climáticas e siga as orientações da Defesa Civil.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais