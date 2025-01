O dia seguinte ao recorde de temperatura em Belo Horizonte segue com os termômetros nas alturas. A previsão para esta terça-feira (21/1) é de altas temperaturas e pancadas de chuva com rajadas de vento na capital, enquanto outras regiões do estado podem registrar chuvas típicas da estação do verão.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira registrou 33,7 ºC às 15h de ontem. A temperatura foi registrada na estação do instituto no bairro Santo Agostinho, na regional Centro-Sul, e marca o recorde do ano na cidade.





De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada foi de 21 °C e a máxima é estimada em torno de 34 °C, com umidade relativa do ar em torno de 35% à tarde.





Ainda segundo o Inmet, as condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, com chuva de até 50 mm/dia, podendo ocorrer rajada de vento ocasional, com velocidade de 40 a 60 km/h, em áreas isoladas em grande parte do estado de Minas Gerais.





Previsão para o estado

A previsão é que as regiões Metropolitana, Central, Noroeste, Norte, Vale do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri e Zona da Mata tenham céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Nessas regionais, a temperatura deve chegar a 38 ºC.

Já as regiões Sul, Sudeste, Oeste e do Triângulo Mineiro podem ter céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima prevista é de 36 °C.

E esse calor?

De acordo com Anete Fernandes, meteorologista do Inmet, as altas temperaturas se devem ao auge da estação chuvosa. Segundo ela, nesta época do ano, as temperaturas são fortemente controladas pela nebulosidade, principalmente em razão da alta umidade do ar.

"Tivemos uma primeira quinzena de janeiro muito chuvosa e com muita nebulosidade o que manteve as temperaturas mais amenas. Com a redução das chuvas e consequentemente da quantidade de nuvens, as temperaturas se elevaram muito. O que é compreensível, visto estarmos no verão", afirma Anete.

Segundo ela, as temperaturas devem permanecer altas até quinta-feira (23/1). Ela conta que a área de instabilidade irá atuar de forma mais generalizada nas regiões Centro-Sul e Oeste do Estado. "O que aumentará a quantidade de nuvens e reduzir um pouco o calorão", explica a meteorologista.

A meteorologista também explica que o ano ainda pode registrar outras temperaturas elevadas, especialmente no período entre setembro e outubro. "Estamos no início do ano, mas normalmente as maiores temperaturas do ano ocorrem entre o fim do inverno e início da primavera, quando prevalece céu claro. Então, com certeza teremos temperaturas mais elevadas no decorrer do ano", afirma Anete. "Entretanto, não temos como afirmar se teremos recordes históricos de temperatura", finaliza a meteorologista.