PM prende ladrão que invadiu casa de procuradora

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar prendeu um integrante de uma quadrilha de furtos de residências de Belo Horizonte nesta segunda-feira (3/2). O homem de 33 anos é suspeito de ter participado do assalto à casa de uma procuradora de Justiça do Estado, no Bairro Prado, na última semana.

O suspeito era procurado pela PM por ter dois mandados de prisão em aberto, ambos por crimes contra o patrimônio.

No roubo à casa da procuradora, o filho dela estava em casa e, ao ouvir um barulho, ele se escondeu no banheiro, local por onde o suspeito não passou. Nessa casa, ele roubou semijoias e aparelhos eletrônicos.

O homem foi preso no Alto Vera Cruz, Zona Leste da BH. Com ele foram apreendidas três chaves de fenda, um telefone celular e um relógio, que supõe-se, ser produto de furto.

