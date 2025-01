Dirigir e falar ao celular leva PM a prender ladrões de joias

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, prendeu, nesta quarta-feira, dois ladrões de joias, de 28 e 33 anos, que agiam na cidade e estavam sendo procurados.

A prisão da dupla começou quando os policiais avistaram um homem falando ao celular enquanto dirigia. Os policiais decidiram parar o veículo e, ao darem o sinal de alarme com um toque de sirene, o motorista acelerou o carro para escapar.

Segundo a polícia, o condutor começou a percorrer ruas em manobras perigosas, virando em esquinas, entrando em contramão, colocando em risco outras pessoas e motoristas.

Ao chegarem ao Bairro JK 3, os policiais conseguiram cercar o veículo. Depois de identificarem os dois ocupantes, os militares revistaram o veículo e encontraram, no banco traseiro, um revólver Magnum .44, com seis cartuchos intactos, três celulares, cordões de ouro e R$ 754,00 em dinheiro.

Os policiais solicitaram os documentos de compra as jóias, mas os dois homens não tinham os documentos. Além disso, o veículo estava com documentação irregular. os dois foram levados para a Delegacia de Plantão, onde confessaram ter roubado as jóias.