Motociclista com tornozeleira eletrônica é preso no Vale do Rio Doce

Um motociclista com tornozeleira eletrônica, de 40 anos, foi preso em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce nesta quinta-feira (23/1). De acordo com informações da Polícia Militar, no momento da prisão, o indivíduo estava uma moto roubada.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria roubado a moto no dia 15 de janeiro, no km 428 da BR 116. Para conseguir circular com o veículo sem ser identificado, o suspeito teria pintado a moto, que era vermelha, de preto, e também teria colocado a placa de outro veículo.



O militares foram até uma chácara às margens da BR 116, onde localizaram diversas barras de maconha, munições de vários calibres, uma replica de pistola, duas balanças de precisão, quatro tabletes de pedras de crack, treze pinos de cocaína e nove tabletes de maconha.

O homem tinha passagem por outros roubos, receptação, furtos, ameaças e trafico de drogas.

