Dez são presos em operação contra grupo que filmava agressões a devedores

Uma quadrilha conhecida por filmar agressões contra usuários que deviam dinheiro após a compra de drogas foi desmantelada na região de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Dez pessoas foram presas nesta quinta-feira (23/1).

A Polícia Civil cumpriu 14 mandados de busca e apreensão contra alvos ligados ao grupo criminoso durante a operação Buritis. Segundo as investigações, a quadrilha atuava no tráfico de drogas, além de estar envolvida em furtos e roubos na cidade.

As ações da organização eram marcadas pela violência, com membros ameaçando e agredindo usuários devedores. Os criminosos invadiam casas armados e registravam as agressões em vídeo.

Essas gravações foram fundamentais para identificar todos os envolvidos.

A investigação, que durou dois meses, apontou 15 suspeitos, incluindo cinco membros de uma mesma família: a mãe e seus quatro filhos.

Cinco investigados permanecem foragidos, entre eles o principal fornecedor de drogas do grupo. As investigações continuam.