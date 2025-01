IPTU 2025: moradores de BH podem pagar com desconto até 31 de janeiro

Os contribuintes de Belo Horizonte que ainda não pagaram o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2025 têm poucos dias para quitar o tributo com desconto. Em 31 de janeiro, termina o prazo para saldar o valor de maneira antecipada, com um abatimento de 5%.

Esse desconto é valido para qualquer valor entre o mínimo e o máximo indicado na guia de pagamento, que foi enviada às residências do contribuintes na primeira quinzena deste mês. O documento, contudo, também está disponível no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).





Quem preferir deixar para arcar com o IPTU 2025 em fevereiro poderá dividir o valor em até 11 parcelas consecutivas, que devem ser pagas até o dia 15 de cada mês. Mas, nesse caso, não há concessão de desconto.

Uma possibilidade de pagamento que a PBH disponibilizou em 2025 é o pagamento do IPTU via PIX. Nesse caso, o contribuinte precisa acessar o QR Code pelo aplicativo do banco para realizar a quitação. É necessário inserir o valor, a data de pagamento e finalizar a transação com o QR Code que consta na guia.

Números do IPTU 2025





De acordo com a PBH, a capital tem atualmente cerca de 867 mil imóveis no cadastro imobiliário. Desse total, 780 mil são tributados com o IPTU, enquanto 87 mil têm desoneração integral.





Ainda segundo estimativas do Executivo municipal, o valor total lançado com IPTU e taxas para 2025 será de R$ 2,68 bilhões. Já a arrecadação esperada é de R$ 2,25 bilhões, com 84% de adimplência.

Pedido de revisão

Os pedidos de revisão do IPTU decorrentes de eventuais discordâncias em relação ao valor do imposto deverão ser apresentados de 2 janeiro até 1º de fevereiro, no Portal da PBH ou presencialmente, no BH Resolve, em situações excepcionais, como determina a Portaria SMFA 122/2023 em seu artigo 5º.

