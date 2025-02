Português é preso em hotel de JF com drogas

Apontados como integrantes de um esquema de tráfico internacional de drogas, um homem de 32 anos, natural de Portugal, e o comparsa dele, de 40, que mora em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foram presos pela Polícia Civil (PCMG) na tarde desta quarta-feira (12/2) no município. Parte das drogas, a princípio, veio do Marrocos.

O suspeito português foi abordado ao sair do quarto de um hotel, no Bairro Granjas Betânia, quando acabou flagrado com haxixe. Ainda conforme a investigação, ele comercializava esse tipo de droga, além de ecstasy, em diversos bairros da cidade, principalmente na Região Leste.

Segundo a PCMG, ele possuía antecedentes por tráfico de drogas em seu país, sendo suspeito de integrar uma rede internacional de transporte de entorpecentes da América Latina para a Europa.

O comparsa foi preso nas proximidades, também portando porções de haxixe. Ele estava, ainda, com cocaína e dinheiro em espécie.

“Durante a abordagem, o homem admitiu armazenar drogas para o estrangeiro e autorizou buscas em sua residência. No local, os policiais apreenderam mais haxixe, cocaína, ecstasy (incluindo a versão em pó), maconha, balanças de precisão e materiais para embalagem”, informou a Polícia Civil de Juiz de Fora.

O juiz-forano alegou, segundo a polícia, “que os entorpecentes eram provenientes do Marrocos” —informação que, de acordo com a corporação, foi confirmada por meio de análise do passaporte do português, o qual registrava viagem recente ao referido país.

Embora tenha dito que o cidadão português “comercializava haxixe e ecstasy em diversos bairros da cidade”, a assessoria da polícia não soube confirmar se apenas esses tipos de entorpecentes estavam vindo do Marrocos, já que durante a operação foram encontrados outros tipos de drogas.