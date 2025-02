Polícia Militar de MG recebe 123 viaturas com nova identidade visual

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

A Polícia Militar de Minas Gerais recebeu 123 viaturas com nova identidade visual na manhã desta quinta-feira (13/2). A nova frota de carros modelo Renault Duster será usada em ações de segurança durante o Carnaval de Belo Horizonte.





Segundo o governo estadual, a nova frota da polícia tem como objetivo principal uniformizar a identidade visual das viaturas com as cores cáqui e preta, que são as mesmas utilizadas nos fardamentos e equipamentos dos policiais militares.





“Essa mudança visa aprimorar a segurança dos policiais, já que as viaturas agora contam com faixas refletivas em toda a sua extensão, facilitando a identificação do serviço pela população”, divulgou a PM e o governo de Minas.





A nova identidade visual inclui um novo sistema de iluminação giroflex, que utiliza a cor azul para ações de prevenção e a cor vermelha para ações de emergências policiais.

“Essa inovação segue padrão internacional e foi escolhida com base em estudos que visavam identificar aspectos de melhoria tanto na padronização visual, quanto na identificação do policiamento, além de pesquisas com públicos interno e externo”.





Atualmente, a frota da Polícia Militar conta com aproximadamente 9,7 mil veículos. A alteração da plotagem das viaturas será adotada aos poucos, durante a renovação regular da frota.





Os recursos para aquisição das viaturas foram direcionados a partir de emenda parlamentar. no valor de R$ 25,8 milhões. A entrega da nova frota faz parte das comemorações pelos 250 anos de serviço da Polícia Militar. A corporação informou que o valor também inclui a compra de rádios e motos, que serão entregues posteriormente. "Não houve custo adicional para a nova identidade visual dos veículos, que apresenta a mesma cor do tradicionalíssimo uniforme da Polícia Militar de Minas Gerais", finalizou a PM.

Durante o Carnaval da capital, 100% do efetivo da Polícia Militar será usado no reforço do policiamento na cidade. Além disso, drones com tecnologia avançada serão utilizados para monitoramento.