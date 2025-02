BH: acidente com ônibus no Túnel da Lagoinha deixa 15 feridos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Corpo de Bombeiros confirmou que 15 pessoas ficaram feridas no início da noite desta quinta-feira (13/2) após o motorista de um ônibus do transporte público municipal de Belo Horizonte bater o coletivo na lateral do Túnel da Lagoinha, na Região Noroeste.

As vítimas estão sendo conduzidas para a UPA Oeste de acordo com triagem realizada pelos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informou a corporação às 19h30, destacando que ninguém apresenta sinais de fratura. Os traumas variam de leve a moderado.

O coletivo fazia a linha 9503 (Taquaril/Jaraguá), no sentido Centro, quando o motorista, que está entre os feridos, avançou na curva, passou com o veículo sobre o canteiro central e se chocou contra o pilar do viaduto. Segundo da prefeitura, ele passou mal e perdeu o controle da direção.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, dois passageiros tiveram perda momentânea da consciência, “sugerindo traumatismo cranioencefálico mais significativo”.

"Todas as circunstâncias serão apuradas pelos órgãos responsáveis. Cabe ressaltar que o veículo tem autorização de tráfego válida até novembro de 2025", pontuou o Executivo municipal em nota.

Segundo a BHTrans, os coletivos que integram a frota do Move tiveram a rota desviada para a pista mista, priorizando o retorno em direção à Avenida Antônio Carlos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia