Mãe acusa traficantes de matar filho por causa de ‘selfie’ na Grande BH

A auxiliar de serviços gerais Jéssica Hilarino, de 34 anos, procurou a Polícia Militar (PM) para denunciar que traficantes do Bairro Icaivera, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, espancaram o filho dela, Vitor Hugo Hilarino da Silva, de 17. “Ele morreu nos meus braços”, contou a mãe da vítima ao Estado de Minas nesta quinta-feira (13/2), acrescentando que ela e uma das filhas foram ameaçadas de morte.

O boletim de ocorrência foi registrado no último dia 6, quando ocorreu o assassinato. Em depoimento à PM, a mulher disse que, naquela noite, o filho chegou em casa todo machucado e muito nervoso. O adolescente, conforme o relato, teria ido, como de costume, jogar bola no Residencial Icaivera II. Depois de tirar uma selfie, o garoto foi surpreendido com a presença de traficantes armados, e as agressões tiveram início.

“Antes de morrer, ele conseguiu me contar como tudo aconteceu. Esses criminosos acharam que meu filho estava fotografando eles com a intenção de mandar as imagens para rivais. Ele levou muitos socos e chutes na cabeça, mas, mesmo assim, conseguiu fugir em um momento de deslize dos traficantes. Um deles atirou, mas a arma falhou”, contou Jéssica ao EM. O filho, segundo ela, não conhecia os indivíduos.

Ainda conforme a mãe, Vitor Hugo entrou em uma área de mata que dá acesso à rua em que a família reside. “Liguei para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não havia viatura disponível. Vi meu filho morrer sem poder fazer nada”, completou.

Ameaças de morte

Vitor Hugo havia feito aniversário dois dias antes do homicídio. Agora, Jéssica diz que lida com o medo todos os dias, pois ela e filha, de 10, que também estava no imóvel, foram ameaçadas de morte no dia do crime. Outras duas filhas dela não estavam em casa quando tudo aconteceu.

“Recebi ligação de um número privado, e a pessoa falou que ia matar a gente. Desde então, a casa está trancada. Decidi morar com parentes parente até resolver para qual lugar vou me mudar. Só espero que as autoridades consigam descobrir quem fez isso com meu filho”, disse a mãe. O adolescente, segundo contou, tinha o sonho de ser jogador de futebol. “Estou vivendo a base de remédios”, finalizou.

A Polícia Militar não conseguiu identificar os suspeitos. A ocorrência foi encaminhada para a 5ª Delegacia de Polícia Civil, em Contagem. A reportagem entrou em contato com a assessoria da instituição policial e aguarda retorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia