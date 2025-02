Ludmilla faz show em BH neste sábado com samba e pagode de ‘Numanice #3’

Embora tenha iniciado sua carreira musical no funk há mais de uma década, a carioca Ludmilla tem conquistado os fãs de samba e pagode com o projeto “Numanice”, que já chega à terceira edição.



Neste sábado (15/2), a partir das 14h, na área externa do Mineirinho, a cantora apresenta as faixas do “Numanice #3”, disco gravado ao vivo e disponibilizado nas plataformas digitais em fevereiro de 2024. No repertório, sucessos que viralizaram nas redes sociais e nas plataformas de áudio, como “Maliciosa”, “Saudade da gente” – parceria com o rapper Caio Luccas – e “Clichê/Cedo ou tarde”, releitura da canção da banda NX Zero.

O projeto começou em 2020, com lançamento de EP homônimo de cinco faixas. Desde então, “Numanice” ganhou outras duas versões, em 2022 e 2024, com obras inéditas e regravações. Pelo segundo disco, Ludmilla levou o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode.



A turnê do projeto já contou com a participação de Ivete Sangalo, Carol Biazin, Mari Fernandez, Gloria Groove, Vitor Kley e Belo, entre outros artistas. Desde 2021, Ludmilla tem levado o espetáculo a diversas capitais brasileiras, além de Portugal, e já reuniu mais de 500 mil espectadores.



Surpresas no palco

A cantora retorna a Belo Horizonte pela terceira vez com “Numanice”. Em 2022 e 2023, a artista levou a segunda versão do espetáculo de samba para o Mirante Beagá e a Arena Independência, respectivamente, ambas com ingressos esgotados.

Fã da cantora, a publicitária Ina Lívia, de 21 anos, marcou presença na última edição do show em Belo Horizonte e está ansiosa para prestigiar novamente uma de suas artistas preferidas.

Turnê em Miami

“A Ludmilla oferece dois shows em um. Primeiro, ela apresenta seus maiores sucessos do pagode, incluindo músicas autorais e de outros artistas. Depois, surge como DJ Ludbrisa, seu alter ego, e apresenta hits do funk”, diz. “Além de trazer o melhor dos dois gêneros, ela sempre surpreende com convidados especiais. Na minha estreia no 'Numanice', César Menotti e Fabiano subiram ao palco.”



Após a apresentação em Belo Horizonte, Ludmilla segue na estrada com a terceira edição do “Numanice”. A carioca vai se apresentar em Niterói/RJ (13/4), Brasília (3/5), Ribeirão Preto/SP (31/5) e Miami/EUA (7/6).



Temperatura máxima

Com os termômetros em alta na capital mineira neste sábado (15/2), com previsão de máxima de 32 graus na Região da Pampulha, os fãs de Ludmilla que forem ao Mineirinho devem se precaver. É recomendável o uso de protetor solar e hidratação constante.



“NUMANICE 3”

Show de Ludmilla. Neste sábado (15/2), às 14h, na área externa do Mineirinho (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.000 – São Luiz). Front stage: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia). Open bar: R$ 590. Ingresso social: R$ 210 (front stage), mediante doação de 1kg de alimento não perecível. À venda na plataforma Sympla.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro