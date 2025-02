Quer fazer aulas de yoga ou tai chi chuan? Visite os museus da Pampulha

Com programação variada, os museus da Pampulha apresentam ao longo de fevereiro o projeto Bem-Estar nos Museus da Pampulha. A programação traz diversas atividades que propõem conexões entre corpo, cultura e o território, além de bate-papo e oficinas. Todas as atividades são gratuitas.



“Estamos iniciando esse projeto de bem-estar na Pampulha, em parceria com o Instituto Lumiar, dentro de um outro maior, que o chamado Museus Pampulha”, explica Isabela Guerra, diretora de Museus da Fundação Municipal de Cultura (FMC). “Estamos também com esse olhar sobre o território da Pampulha e o desenvolvimento dele. Como as pessoas frequentam mesmo a região, resolvemos fazer essas atividades para que o público vá aos museus não apenas para visitar exposições, mas também para se sentir bem neles”, acrescenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Isabela destaca que o projeto, entre outras programações, oferece aulas de yoga na Casa do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design. Ministrada pelo Instituto C Jardim de Bem Estar, a atividade será realizada neste domingo (16/2), às 9h.



Clima de férias

Ainda na Casa do Baile é realizado o Casa Adentro. “Nesse projeto, o público é incentivado a visitar o local em clima de férias, vamos assim dizer, para se apropriar do espaço e dialogar com o educativo do museu, entendendo como é aquela arquitetura e a ligação dela com a paisagem da Pampulha”, esclarece a diretora.

No museu, segundo Isabela, o público pode se despojar e explorar o local, seja por meio dos pés descalços ou sentado em cadeiras de praia para contemplar a paisagem.



“Os visitantes podem descansar da rotina em pequenos tapetes espalhados pelo local ou até mesmo colocar o corpo em movimento e se jogar na dança, ouvindo uma playlist pensada para potencializar ainda mais esse momento”, diz.



“Traçar moderno”

Já em 22 de fevereiro, o Museu Casa Kubitschek vai receber aulas de tai chi chuan, ministradas por Washington Luiz Alcântara, a partir das 8h30. No espaço, está em cartaz a exposição de mobiliário “Traçar moderno”, com peças modernistas.



“As pessoas podem ir lá visitar a exposição e também fazer um piquenique no jardim local, o que é muito legal”, reforça Isabela.

Realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Lumiar, o futuro do projeto Bem-Estar nos Museus da Pampulha está ligado à aprovação do público.



“Nossa intenção é que ele seja contínuo e realizado nos museus, por isso convidamos a todos para visitá-los. Quero destacar que os museus são espaços de acolhimento, neles temos jardins lindos que devem ser aproveitados. Portanto, digo que estamos sempre em movimento e abertos a receber novas ideias”, ressalta Isabela Guerra.



PROJETO BEM-ESTAR NOS MUSEUS DA PAMPULHA

Neste domingo (16/2), às 9h, na Casa do Baile (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 751), aula de yoga com o estúdio C Jardim Bem Estar. Em 22 de fevereiro, aula de tai chi chuan no Museu Casa Kubitschek (Av. Otacílio Negrão de Lima, 4.188), a partir das 8h30. Programação: https//portalbelohorizonte.com.br/museuspampulha. Entrada franca.