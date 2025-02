Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



A 50ª edição da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança de Belo Horizonte fecha as cortinas neste fim de semana, ainda com uma vasta oferta de espetáculos para todos os públicos e todos os gostos.

O cardápio de peças voltadas para adultos reserva desde montagens consagradas pela crítica que se vinculam ao teatro de pesquisa, explorando linguagens e formatos diversos, até comédias de grande alcance popular, que apostam na cartilha do escracho.



Entre as primeiras, figura, por exemplo, “Casa”, da Zula Cia. de Teatro, que segue em cartaz nesta sexta-feira (14/2) e sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro Marília. Dramaturgia, direção e atuação são assinadas pelas cinco integrantes do grupo, que contam histórias de mulheres, a partir de uma ocupação simbólica da casa e do próprio corpo.



Dentro desse mesmo espectro, o público também pode conferir “Júlia e a memória do futuro”. Estrelada por Juçara Costa, com texto e direção de Jair Raso, a peça, que terá sessões neste sábado (15/2) e domingo, às 16h, no Teatro Feluma, traz uma personagem-título que, por meio de suas memórias, resgata seu potencial criativo, reconstrói sua história e passa a tecer seu próprio futuro.

Também com autoria e direção de Jair Raso, “Chico Rosa”, montagem que imagina o encontro entre Noel Rosa e Chico Buarque, está em cartaz nesta sexta (14/2) e sábado, às 20h, e no domingo, às 19h, também no Teatro Feluma.



Outra montagem conduzida pela música é “Nas ondas do rádio”, que leva à cena o glamour da época dourada do teatro de revista. Há 15 anos em cartaz, o espetáculo será apresentado no domingo (16/2), às 20h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Outro destaque do teatro adulto é “O animal agoniza”, com texto e direção de Rita Clemente, estrelado por Guilherme Colina, que será apresentado desta sexta a domingo, às 20h, no Teatro da Cidade.



Grupos com trajetória consolidada na cena local também marcam presença nesta reta final da Campanha. A Cia. Pierrot Lunar retorna com “Um pouco de ar, por favor”, com texto de Luiz Alberto de Abreu e direção de Chico Pelúcio, hoje, amanhã e domingo, às 20h, em sua sede, o Espaço Aberto Pierrot Lunar. Já o grupo Maria Cutia apresenta, hoje e amanhã, às 20h, no Grande Teatro do Sesc Palladium, o “Auto da Compadecida”, com direção de Gabriel Villela para o texto de Ariano Suassuna.



Vários papéis

Alexandre Toledo se desdobra como produtor e ator em três peças em cartaz neste fim de semana: “O submarino”, domingo, às 19h, no Teatro Raul Belém Machado; “Pequeñas infidelidades”, hoje, às 19h, e amanhã, às 17h, na Funarte-MG; e “O toró, de Shakespeare”, amanhã, às 20h, no Teatro Raul Belém Machado. Na seara da comédia, monólogos abordando os mais variados temas marcam presença na programação deste último fim de semana da Campanha.



Entre eles, “De que adianta ser gostoso e não pegar ninguém?”, com produção e atuação de Kainan Ferraz, hoje e amanhã, às 20h30, e domingo, às 19h, no Teatro de Bolso do Sesiminas; “A vovó em: vamos falar de sexo”, com produção, dramaturgia e atuação de Renato Millani, em sessões hoje e amanhã, às 20h30, no Teatro Estação BH; e “Comédia fitness”, em que Caíque Drumont responde pela produção, dramaturgia, direção e atuação, domingo, às 19h30, no Teatro Nossa Senhora das Dores.



A programação também contempla espetáculos de humor que buscam apontar saídas para questões cotidianas. Bons exemplos são “Como se livrar das dívidas em 12 hilárias prestações”, com Thiago Carmona (hoje, às 20h30, no Teatro Francisco Nunes); e “Como desencalhar depois dos 30”, de Chris Geburah (hoje, às 20h30, no Teatro Júlio Mackenzie, do Sesc Palladium).



Chris também marca presença, no mesmo espaço, em um outro espetáculo nesta reta final da Campanha: “Filho da... Mãe”, em sessões amanhã, às 20h30, e domingo, às 19h30. Verdadeiro clássico da comédia mineira, que comemora 26 anos em cartaz, “Acredite, um espírito baixou em mim”, com Ilvio Amaral e Maurício Canguçu, volta à cena para marcar a despedida desta 50ª edição da Campanha, com sessões hoje e amanhã, às 20h, e domingo, às 18h, no Grande Teatro do Cine Theatro Brasil Vallourec.



Dança e infantis

Dois espetáculos de dança integram a programação deste fim de semana. A Cia. de Dança do Palácio das Artes apresenta sua mais nova criação, “Você perto”, com coreografia e direção de Henrique Rodovalho, no domingo, às 19h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. O mesmo palco recebe hoje, às 20h, “Pretérito imperfeito”, da Mimulus Cia. de Dança, criação coletiva, sob direção de Jomar Mesquita.



A criançada não fica de fora da despedida da 50ª Campanha. São 13 espetáculos voltados para o público infantil, em diferentes espaços da cidade. Somente no Teatro Padre Machado, cinco montagens estarão em cartaz: “As aventuras de Tom, Jerry e Olaf”, no domingo, às 17h30; “Bluey e Bingo brincando sem parar”, amanhã, às 17h30, e domingo, às 11h; “O pintinho amarelinho”, amanhã, às 16h; “Três porquinhos: a clássica história”, domingo, às 16h; e “As novas aventuras da Patrulha: o sumiço de Rocky”, amanhã, às 19h.



Último fim de semana do evento. Programação completa e mais informações no site Vá Ao Teatro. Ingressos: R$ 25, à venda nos Postos Sinparc, localizados no piso GG do Shopping Cidade (Rua dos Tupis, 337 - Centro), no Teatro do Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6.061 - São Pedro) e no Shopping Monte Carmo (Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 1.119 - Ingá Alto, Betim). A compra de ingressos pela internet e nas bilheterias dos teatros está sujeita ao aumento do valor.