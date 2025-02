Os segredos de Fernanda Torres; confira

Fernanda Torres tem sido um dos nomes mais populares do país. A atriz, vencedora do Globo de Ouro e indicada ao Oscar de Melhor Atriz, é um ícone brasileiro. O Correio separou 10 curiosidades sobre Fernanda que não são muito conhecidas.

Confira as curiosidades sobre a atriz:

1- Aos 12 anos, ela começou os estudos de artes dramáticas no Teatro Tablado, escola para atrizes como Drica Moraes, Jacqueline Lawrence e Malu Mader.

2- A primeira aparição dela na televisão foi em 1979, num episódio da série Aplauso.



3- Fernanda atuou ao lado de Anthony Hopkins, em 1991, no filme A guerra de um homem só.



4- Com o filme Gêmeas (1999), do marido Andrucha Waddington, Fernanda Torres, num título baseado em Nelson Rodrigues, venceu o prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília.

5- Fernanda Torres foi a primeira brasileira a ganhar a Palma de Ouro como Melhor Atriz no Festival de Cannes, em 1986. O prêmio foi por sua atuação em Eu sei que vou te amar, de Arnaldo Jabor e a atriz tinha apenas 20 anos.



6- Depois de ter sido casada com Pedro Bial, Fernanda Torres foi casada com Lui Farias ,diretor do longa Com licença, eu vou à luta, que ela protagonizou em 1986.

7- Além de atriz, Fernanda é escritora. Seu primeiro livro Fim, lançado em 2013, virou uma série na Globo Play, também roteirizada por Fernanda.



8- Fernanda Torres foi colunista da Veja Rio e atualmente, é colunista da Folha de São Paulo



9- A personagem (da vida real), a ativista e advogada Eunice Paiva, feita por Fernanda Torres (em Ainda estou aqui), numa adaptação de Feliz ano velho, para a telona, teve interpretação de Eva Wilma.



10- A atriz é casada com Andrucha Waddington, diretor, produtor e roteirista brasileiro. O casal está junto desde 1997 e seus filhos Joaquim e Antonio também são atores.