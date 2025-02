Brasil fica de fora de Critics Choice. ‘Anora’ é eleito melhor filme

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

“Anora”, de Sean Baker, foi eleito o Melhor Filme do Critics Choice Awards. “Tão inesperado”, afirmou o cineasta realmente surpreso ao subir ao palco com seu elenco. Falou da alegria em fazer um pequeno filme em Nova York, que custou US$ 6 milhões, uma pechincha diante dos valores de Hollywood.

O imbróglio envolvendo Karla Sofía Gascón não impediu que “Emilia Pérez” fosse premiado no Critics Choice Awards. O filme de Jacques Audiard saiu com três prêmios da 30a. cerimônia realizada pela organização de críticos de cinema dos Estados Unidos e Canadá. Tirou “Ainda estou aqui” do páreo ao vencer na categoria Melhor Filme Estrangeiro.

Também venceu nas categorias de Atriz Coadjuvante, para Zoe Saldaña e Canção, para “El Mal”, de Camille. A música foi interpretada no longa foi Zoe e Karla – esta última, diante das polêmicas após a divulgação de antigos tuítes racistas e xenofóbicos, foi escanteada pela produção em plena campanha para o Oscar. Nesta semana, Audiard rompeu com a atriz espanhola.

Demi Moore venceu na categoria de Melhor Atriz, fortalecendo sua candidatura ao Oscar. O filme “A substância” também recebeu três troféus. “Sonhos podem virar realidade”, disse a protagonista de “A substância”. “Quando comecei o filme, nunca imaginei estar aqui, chegar tão longe”, acrescentou Demi.

A atriz citou suas concorrentes – “a melhor parte do processo foi conhecê-las”. Falou o nome de todas, inclusive de Karla Sofía, que não estava presente na premiação.

O Brasil também perdeu na categoria de TV. “Senna”, da Netflix, concorria a Melhor Série Estrangeira, categoria que foi vencida pela sul-coreana “Round 6”, da mesma plataforma.

“Ainda estou aqui” segue na campanha. Neste sábado (8/2), o filme disputa o Goya, o “Oscar espanhol”, na categoria Melhor Filme Ibero Americano. Já no domingo (9/2) a disputa é pelo ICS Award, concedida pela Sociedade Internacional de Cinéfilos. O filme concorre a Melhor Atriz e Melhor Roteiro Adaptado. E na segunda (10/2) concorre em quatro categorias, incluindo Melhor Filme, no Gold Derby Film Awards, de votação do público.

Prêmio concedido pela associação homônima que reúne cerca de 600 jornalistas e críticos de cinema dos Estados Unidos e Canadá, o Critics Choice, hoje em sua 30a. edição, viu sua relevância crescer diante da crise de credibilidade pela qual passou o Globo de Ouro a partir de 2021. Na época, a associação de correspondentes estrangeiros em Hollywood foi alvo de denúncias de corrupção.

Na categoria de TV, a série "Xogum" foi a grande premiada, com quatro troféus, incluindo a de Melhor Série de Drama.

Vencedores do Critics Choice Awards

CINEMA

Melhor Filme - Anora

Melhor Ator - Adrien Brody (O brutalista)

Melhor Atriz - Demi Moore (A substância)

Melhor Ator Coadjuvantem - Kieran Culkin (A verdadeira dor)

Melhor Atriz Coadjuvante Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Melhor Jovem Ator/Atriz -Maisy Stella (My Old Ass)

Melhor Elenco - Conclave

Melhor Diretor - Jon M. Chu (Wicked)

Melhor Roteiro Original - Coralie Fargeat (A substância)

Melhor Roteiro Adaptado - Peter Straughan (Conclave)

Melhor Fotografia - Jarin Blaschke (Nosferatu)

Melhor Desenho de Produção - Nathan Crowley, Lee Sandales (Wicked)

Melhor Montagem - Marco Costa (Rivais)

Melhor Figurino - Paul Tazewell (Wicked)

Melhor Cabelo e Maquiagem - Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello, Pierre-Olivier Persin (A substância)

Melhor Efeito Visual - Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer (Duna: Parte 2)

Melhor Animação – Robô selvagem

Melhor Comédia – A verdadeira dor e Deadpool & Wolverine

Melhor Filme Estrangeiro - Emilia Pérez

Melhor Música - “El Mal” – Emilia Pérez – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille

Melhor Trilha Sonora - Trent Reznor & Atticus Ross (Rivais)

TELEVISÃO

Melhor Série de Drama – Xogum (Disney+)

Melhor Ator em Série de Drama - Hiroyuki Sanada (Xogum, Disney+)

Melhor Atriz em Série de Drama - Kathy Bates (Matlock, não disponível no Brasil)

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama - Tadanobu Asano (Xogum, Disney+)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama - Moeka Hoshi (Xogum, Disney+)

Melhor Série de Comédia - Hacks (HBO | Max)

Melhor Ator em Série de Comédia - Adam Brody (Ninguém quer, Netflix)

Melhor Atriz em Série de Comédia - Jean Smart (Hacks, HBO | Max)

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia - Michael Urie (Falando a real, Apple TV+)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia - Hannah Einbinder (Hacks, HBO|Max)

Melhor Minissérie - Bebê Rena (Netflix)

Melhor Filme - Rebel Ridge (Netflix)

Melhor Ator em Minissérie ou Filme - Colin Farrell (Pinguim, HBO | Max)

Melhor Atriz em Minissérie ou Filme - Cristin Milioti (Pinguim, HBO | Max)

Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie - Liev Schreiber (O casal perfeito, Netflix)

Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie - Jessica Gunning (Bebê Rena, Netflix)

Melhor Série Estrangeira – Round 6 (Netflix)

Melhor Série de Animação - X-Men ’97 (Disney+)

Melhor Talk Show - John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A. (Netflix)

Melhor Show de Comédia - Ali Wong: Single Lady (Netflix)