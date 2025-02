Oscar 2025: veja os concorrentes do Brasil a Melhor Filme Internacional

Produção francesa e mexicana, 'Emilia Pérez' é dirigido por Jacques Audiard. Com Karla Sofía Gascón, Zoe Saldanae e Selena Gomez. Indicado a 13 Oscars em 2025. Chefão de cartel decide se aposentar e desaparecer do radar das autoridades, com ajuda de advogada, para realizar o desejo de assumir sua verdadeira identidade trans como Emilia Pérez. Foto: Pathé/divulgação