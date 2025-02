Oscar abre campanha de participação popular, mas exclui brasileiros

(FOLHAPRESS) - A Academia do Oscar vai selecionar até 20 pessoas para enviarem um vídeo falando de seu indicado favorito a melhor filme, premiação mais importante da noite. Os relatos dos fãs serão exibidos durante a cerimônia.

"Ainda Estou Aqui", filme brasileiro dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro é um dos concorrentes a melhor filme este ano. O longa também concorre ao Oscar de melhor filme internacional e de melhor atriz, com Fernanda Torres.

Os outros nove escolhidos foram "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Anora", "O Brutalista", "Duna: Parte 2", "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "A Substância" e "Wicked".

Os fãs serão selecionados aleatoriamente com base em suas respostas a um formulário, disponível no site oficial da Academia. Ele pode ser preenchido até 16 de fevereiro. Pessoas notificadas por e-mail devem então enviar um vídeo falando sobre seu filme favorito.

Os vídeos escolhidos serão exibidos durante a entrega dos prêmios da cerimônia, que ocorre no dia 2 de março, em Los Angeles. No Brasil, ela será transmitida pelo streaming Max e pelo canal TNT.

Brasil de fora

Os brasileiros poderão registrar seu voto no site do Oscar, mas não estarão aptos a participar do sorteio, já que as regras exigem que os inscritos sejam residentes legais dos Estados Unidos e tenham mais de 18 anos.

Além disso, a seleção feita pelo público não terá impacto na escolha do grande vencedor da noite. O prêmio de Melhor Filme será decidido exclusivamente pelos membros votantes da Academia (com redação).