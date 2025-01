Oscar 2025: Netflix e A24 são estúdios com maior número de indicações

Nos últimos anos, o serviço de streaming Netflix tem marcado presença nas mais importantes premiações da indústria cinematográfica. Com o anúncio dos indicados à 97ª edição do Oscar, na manhã desta quinta-feira (23/1), o estúdio é destaque ao emplacar 16 indicações, a maioria por “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard.

Protagonizado por Karla Sofía Gascón, com Zoe Saldaña e Selena Gomes no elenco, "Emilia Pérez" é um musical ambientado no México e narra a história de uma líder de cartel que se submete a uma cirurgia de redesignação sexual a fim de afirmar seu gênero.

O filme foi indicado às categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz (Karla Sofía Gascón), Melhor Atriz Coadjuvante (Zoe Saldaña), Melhor Diretor (Jacques Audiard), Melhor Filme Internacional (representando a França), Cabelo e Maquiagem, Montagem, Fotografia, Edição, Trilha Sonora Original, Música Original (duas indicações, para "El mal" e "Mi camino"), Som e Roteiro Adaptado.

A Netflix ainda recebeu indicações na categoria de Melhor Animação, por “Wallace & Gromit: a vingança das aves”, e Fotografia, por "Maria Callas".

O estúdio A24 conquistou 14 indicações ao Oscar 2024, sendo a maior parte delas para o filme "O brutalista". Vencedor de Melhor Filme Dramático no Globo de Ouro, o longa foi indicado nas categorias de Melhor Filme, Diretor (Brady Corbet), Ator (Adrien Brody), Ator Coadjuvante (Guy Pearce), Atriz Coadjuvante (Felicity Jones), Montagem, Fotografia, Edição, Trilha Sonora Original, Design de Produção e Roteiro Original.

Já a Universal teve 13 indicações ao todo, nove delas por "Wicked", musical que narra a história de origem da Bruxa Má do Oeste.

