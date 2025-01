Com a revelação dos indicados ao Oscar 2025, nesta quinta-feira (23/1), o ator Selton Mello revelou que ligou para a amiga Fernanda Torres, mas que ela estava tão emocionada que mal conseguia conversar ao telefone. Torres foi indicada a Melhor Atriz por "Ainda estou aqui", que também foi indicado a Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.





“Eu falei agora com a Nanda, com o Valtinho, com o meu pai. A Nanda estava muito comovida, eu falei com ela bastante. (...) Ela estava muito emocionada, ela mal conseguiu falar direito. Eu estava ali incentivando mais uma vez minha amiga, que é uma pessoa extraordinária, não é só uma grande atriz, mas também uma grande escritora, uma mente criativa e rara. Eu amo a família Torres, amo a Fernandona. Me sinto acolhido pela família Torres, me sinto parte da família Torres, agora mais do que nunca”, disse em entrevista à GloboNews.





Selton lembrou, ainda, a indicação de Fernanda Montenegro e do filme “Central do Brasil” ao Oscar, em 1999. “Essa beleza da história, a história se repetindo agora com uma outra cerejinha no bolo, que é o Melhor Filme. (...) É um dia histórico, três indicações ao Oscar. É uma coisa muito rara. Sei lá quando vai acontecer de novo, espero que muitas vezes, porque agora o olho abre para a nossa capacidade, sabe? E aí saber o que mais eles filmam e que outras histórias vêm de lá, que outros talentos vêm de lá (do Brasil), afirmou.









Visivelmente emocionado, Selton ainda falou sobre como se sentiu ao ver a indicação, enquanto está na Austrália para gravações. “Eu confesso que eu já esperava, eu estou na turma dos que achariam um absurdo se a Nanda não fosse indicada, e o filme estrangeiro também, porque eu acho que a gente estava muito bem depois do Globo de Ouro. Agora, de Melhor Filme foi… Eu acordei o hotel. Eu estou na Austrália, é meia-noite aqui. Como é que eu vou dormir? É muito emocionante”, revelou.









O ator ainda destacou que as indicações são uma espécie de reparação para a família Paiva, retratada no filme. “A gente merece, esse filme merece, Eunice Paiva e o Rubens Paiva merecem, toda a família Paiva,a nossa cultura merece, o cinema brasileiro merece. Eu disse isso lá na época do Globo de Ouro: estamos todos indicados ao Oscar, a nossa cultura, os sensíveis foram indicados ao Oscar hoje”, finalizou.

