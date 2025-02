Kendrick Lamar e SZA se apresentam no Super Bowl; veja onde assistir

O Super Bowl, final da liga de futebol americano (NFL) dos Estados Unidos, terá show de Kendrick Lamar e SZA na metade do evento. O jogo de 2025, entre os times Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, ocorre neste domingo (9/2) em Nova Orleans.

Kendrick Lamar vai tocar para sua maior plateia no evento. No último domingo (2/2), o rapper saiu da cerimônia do Grammy com cinco estatuetas, por seu hit "Not like us", incluindo os principais prêmios da noite.

Será a segunda vez que Lamar se apresenta no show de intervalo. Na primeira, em 2022, ele foi convidado por Dr. Dre para dividir o palco com outros artistas, como Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent e Mary J. Blige.

Apesar do Super Bowl ocorrer desde os anos 1960, os shows de intervalo foram incorporados nos anos 1990. Com suas performances marcantes e principais estrelas do momento, passaram a chamar atenção do público além de fãs do futebol americano.

Estrelas como Beyoncé, Michael Jackson, Paul McCartney, Rihanna, Madonna, Prince e os grupos Rolling Stones e U2 foram alguns dos nomes que fizeram o show de intervalo.

A partida entre os Chiefs e Eagles começa 20h30 (horário de Brasília). O evento será transmitido na televisão aberta pela RedeTV!, mas também pode ser visto na ESPN 2, Disney+ e na plataforma da NFL, a Game Pass.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia