Batucada vai invadir BH com força neste final de semana

BH espera atrair 6 milhões de visitantes no carnaval, que movimentarão a economia da cidade em cerca de R$ 1 bilhão, de acordo com a expectativa da prefeitura. Foram registrados 568 blocos e estão previstos 624 desfiles pelas ruas da capital – 7% a mais em relação a 2024.



Neste fim de semana, haverá ensaios abertos de blocos em todas as regiões de BH. Os badalados Baianas Ozadas, Então Brilha! e Funk You são atrações de sábado (8/2), na Praça JK (Avenida Bandeirantes, 240, Sion), a partir das 14h, com entrada franca. A novidade fica por conta da Banda Quintal do Índio, que promete de samba ao pop, além de DJ agitando os intervalos.

• O LEÃO DA LAGOINHA



Comemorando seus 78 anos de folia, o bloco pioneiro O Leão da Lagoinha ensaia amanhã (8/2), a partir das 19h, no Centro Cultural Nosso Grito (Rua Roseiral, 13, Bairro Santo André), com entrada franca. O tema do samba-enredo de 2025 é “Cosme e Damião, sincretismo e fé”, composto por Gilmar Batista.

• BAIANEIROS

Baianeiros comemora seus 10 anos no sábado (8/2), das 12h às 22h, na Avenida Tancredo Neves, 2.094, Bairro Castelo. Às 14h, tem show de Arthur Belmonte. Às 15h, Danniel Maestri e Lelo Lobão gravam DVD do Baianeiros, prometendo quatro músicas inéditas: “O amor chegou”, “Colado”, “Fé na caminhada” e “Pam pam”. Entrada franca.

• BLOCO DA CALIXTO

Aline Calixto e seu bloco fazem o pré-carnaval do Saruê (Rua Paraíba, 523, Funcionários), a partir das duas da tarde de sábado (8/2). Às 16h, apresenta-se o grupo afroperiférico OriSamba, que será seguido por Aline e cia., às 18h30. Entre as duas atrações, um DJ estará a postos. Ingressos custam R$ 25 (3º lote) e R$ 30 (lote extra), à venda na plataforma Sympla.

Aline Calixto, que arrasta multidões no carnaval de BH, faz festa de pré-carnaval no Saruê Andreza Sena/divulgação

• ASA DE BANANA



Neste 8 de fevereiro, tem estreia no pré-carnaval da capital mineira. O bloco Asa de Banana faz ensaio com entrada franca, das 11h às 14h, no Underground (Avenida Itaú, 540, Bairro Dom Cabral). O tema escolhido pelos novatos foi “O canto da cidade: Asa de Banana celebra as mulheres do axé”.







• MIMOSAS BORBOLETAS



Formado por mulheres, o bloco Mimosas Borboletas faz aquecimento para o carnaval também no sábado, das 14h às 22h, no Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha). Os blocos Fúnebre, Me Deixe e Bora Pro Nobis participam da festa.



A bateria do Mimosas é integrada por 75 integrantes dirigidas por Analu Braga e Solange Caetano, responsáveis por arranjos e regência. A banda reúne Maria Mônica (teclados), Bia Nascimento (cavaquinho), Alessandra Melo (sax) e Iara de Andrade. (baixo). Nos vocais, Flora Guerra, Brenda Andrade, Celinha Braga, Flávia Marcelle, Fabrícia Dolabela, Gabriela Cruz, Jhessy Vilas e Thais Felicori. Ingressos custam R$ 20, à venda na plataforma Gofree.

• CHEGA O REI



Até Roberto Carlos vai entrar na folia de BH. O bloco Chega O Rei aposta em sucessos dele no ritmo de carnaval. Neste sábado (8/2), a partir das 14h, o evento “Chega na Chuí”, com entrada franca, homenageia a música brasileira e o pioneiro da Jovem Guarda.

Chega O Rei é um coletivo inclusivo dedicado ao cancioneiro de Roberto Carlos, mas também de outros artistas, como Luiz Gonzaga. Os arranjos dialogam com samba, ciranda, maracatu, funk, marchinha, ijexá e congo. O encontro de amanhã será na Praça Chuí, no Bairro João Pinheiro.



O grupo surgiu não só para homenagear RC e outros arquitetos da música brasileira, mas também para desenvolver ações socioculturais na região Noroeste de Belo Horizonte. Amanhã, haverá apresentação dos alunos de aulas de musicalização do Chega o Rei.

O cavaquinista Warley Henrique lança o bloco Chora Cavaco, com ensaio sábado (8/2) na Pampulha Marcos Vieira/EM/D.A Press

• CHORA CAVACO



O bloco de carnaval Chora Cavaco, do cavaquinista Warley Henrique, será lançado no sábado (8/2), às 16h, na Vila Cultural Chora Cavaco (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 5.120, Pampulha). Nome respeitado da cena instrumental de BH, ele vai apresentar, na companhia de convidados, repertório composto de sambas, frevos e marchinhas. Ingressos custam R$ 22,50, na plataforma Sympla.



• FUNDO DE QUINTAL



Referência da música brasileira, o Fundo de Quintal chega em grande estilo a Contagem no fim de semana. O grupo carioca será um dos destaques do Festival de Samba e Pagode, neste sábado (8/2), a partir das 19h, no rooftop do Shopping do Avião, que fica na Avenida Babita Camargos, 1.295, Cidade Industrial.



A abertura do show estará por conta da banda Retrozinho, do grupo Sambalde e do cantor e compositor Rafael Viterbo. Fundo de Quintal promete sucessos como “A amizade”, “O show tem que continuar” e “Lucidez”.



Nascido nas rodas de samba do bloco Cacique de Ramos, verdadeira lenda da folia carioca, o grupo é formado por Bira (pandeiro e vocais), Sereno (tantã e vocais), Ademir Batera (bateria e vocais), Júnior Itaguay (banjo e vocais), Márcio Alexandre (cavaquinho e vocais) e Tiago Testa (repique de mão e vocais). Ingressos a partir de R$ 40, R$ 60 (front stage) e R$ 90 (camarote), à venda na plataforma Central dos Eventos.

• SEXTA NINGUÉM SABE



Também no sábado, a partir das 14h, o bloco Sexta Ninguém Sabe se apresenta no Recanto Buri, na Avenida Mário Werneck, 515, Bairro Buritis. Às 16h, o Bloco Coletivo esquenta os tamborins no mesmo local.

Fundo de Quintal, cria do bloco carioca Cacique de Ramos, vai se apresentar sábado (8/2) no Shopping do Avião, em Contagem Fundo de Quintal/acervo

• NA AUTÊNTICA



Na casa de shows A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia), será a vez do bloco Então Planta, a partir das 14h de sábado. Às 17h, o Bloco Circulou faz um ensaio aberto lá, com entrada franca. Às 19h, tem bloco Banho de Xêro.

• SAMBA D'OURO



Às 15h, começa o ensaio aberto com o Samba D'Ouro, na Casa Bantu, (Rua Jecuriçá, 106, Bairro Concórdia).

• GATO ESCALDADO



Na Praça Alaska, no Bairro, Sion, a partir das 15h, a batucada de sábado fica por conta do Gato Escaldado, com entrada franca.

• CHEIO DE MANIAS



No domingo (9/2), o bloco Cheia de Manias faz o último ensaio antes de pôr o cortejo na ruaem 16 de fevereiro. A batucada vai das 14h às 17h, na Casa da Família (Rua das Garças, 83, Santo André).



• SALADA DE FRUTAS E CAINDO FULÔ



O Salada de Frutas e o Tá Caindo Fulô também ensaiarão no domingo (9/2). Ambos prometem transformar a pré-folia em momento de celebrar a diversidade e a inclusão social. A batucada do Salada começa às 16h, na Casa Off (Av. Tereza Cristina, 1.060, Carlos Prates), misturando pop, brega, funk e axé. Ingressos a partir de R$ 20.



Ecologia, combate ao racismo e à intolerância religiosa são lemas do Tá Caindo Fulô, cujo ensaio domingueiro começa às 15h, no Ponto de Cultura Coletivo Minhas Plantas/Meu Quintal (Rua Edson, 396, Bairro União).



O trabalho do Fulô valoriza as tradições de matriz africana, levando saberes ancestrais para os ritmos do carnaval. Haverá oficinas de confecção de adereços. Tudo de graça.

• BLOCO DA ESQUINA

Outra atração domingueira será o Bloco da Esquina, cujo ensaio aberto vai das 10h30 às 13h30, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia), com entrada franca. O tema será “Bola de meia, bola de gude”, homenagem às crianças inspirada na canção de Fernando Brant e Milton Nascimento.



O bloco, aliás, surgiu para homenagear o Clube da Esquina. Renato Muringa, Analu Braga, Bárbara Barcellos e Lívia Itaborahy vão bater ponto por lá.