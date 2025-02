Leonardo Miggiorin estreia hoje no CCBB-BH temporada de "Não se mate"

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Poemas de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) inspiram a dramaturgia de “Não se mate”, primeiro solo teatral do ator Leonardo Miggiorin. Inicialmente montado em sessões on-line, em 2021, o espetáculo foi repaginado para o formato físico no ano passado e estreia nesta sexta (7/2) no CCBB-BH.



A montagem trata de um homem contemporâneo em crise após a morte da mãe, uma demissão e o fim de um relacionamento. Sem entender o porquê de estar perdendo tantas coisas, Carlos (Leonardo Miggiorin) fica prestes a atentar contra a própria vida, até que um episódio muda o rumo da história.



“Esse homem em crise só olha para a própria vida, para a própria existência e não consegue ver que a existência está além dele, que a vida é maior, maior do que os próprios problemas dele”, afirma Miggiorin.



Com cenografia minimalista, as adaptações para o formato presencial foram poucas. “É uma encenação muito adaptável”, diz o ator. Depois de passar pelo Rio de Janeiro e Itabira, cidade natal de Drummond, o artista chega confiante para a temporada na capital mineira.



“De início, senti medo de estar em cena sozinho, entrei em crise. Fiquei com medo de parecer pretensioso, mas, na verdade, não é nada disso. É uma peça que fala de uma maneira muito leve e cômica de algo muito profundo e trágico. Tem esse contraste”, conta.



Miggiorin define o espetáculo como uma comédia dramática que mistura stand-up e poesia. Para ele, o processo de se apropriar das obras do poeta itabirano para construir a interpretação foi um “bálsamo”. “A poesia do Drummond vem para aplacar a nossa angústia. Ele olha para o nosso cotidiano e nos faz lembrar da esperança, de que a vida é generosa e se renova.” Além do texto homônimo do título, a montagem também traz trechos de "Poema das sete faces", "E agora, José" e "No meio do caminho”.



Humor

Já o humor, o ator diz servir como forma de rir das nossas próprias dificuldades e repensar questões difíceis de lidar. “Estamos falando de um assunto muito denso, desse homem que está tão ensimesmado que não consegue ver o mundo ao redor. Nossa ideia não é levar o público para o buraco e é aí que a comédia entra. Quem sabe com um pouco de esperança, um pouco de poesia, a gente possa transformar essas emoções”, afirma Miggiorin.



Com trajetória na TV, em novelas da Globo, Leonardo Miggiorin é mineiro, natural de Barbacena. Está no elenco de “Inexplicável”, filme de Fabrício Bittar disponível no Prime Video. Ainda neste semestre, ele fará uma participação no último bloco de capítulos de “Beleza fatal” (MAX) como o personagem Rafuda. “Entro para causar, se não for para ser assim, nem me chama”, brinca.



Formado em psicologia, o ator integra duas áreas da própria vida em “Não se mate”. “A psicologia potencializa o meu trabalho como ator. Esse é um trabalho que a gente fala sobre acolhimento, autoestima e as dores do ser humano”, comenta. A peça ainda brinca com tecnologia com cenas de Luiz Damasceno projetadas em um telão. Ele interpreta um personagem que vem do futuro para conversar com o protagonista.

“NÃO SE MATE”

Soo de Leonardo Miggiorin, inspirado em poemas de Drummond. Estreia nesta sexta (7/2), no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450 - Funcionários). Apresentações de segunda a sexta-feira, sempre às 19h. Até 24/2. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), no site do CCBB e na bilheteria local.

Outros espetáculos

>>> “Margot e a árvore da vida”

Nesta sexta-feira (7/2), O Trem - Companhia de Teatro estreia o espetáculo infantil “Margot e a árvore da vida”, sobre a crise climática.

Com música executada ao vivo e o uso de bonecos, a peça conta a história de Margot, uma menina com a sensibilidade de sentir o que os animais e as plantas sentem, que embarca numa missão para salvar o planeta. Em cartaz no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450 - Funcionários) até segunda-feira (10/2), sempre às 15h.

Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) no site ccbb.com.br/bh e na bilheteria local.



>>> “Aqueles dois”

No sábado (8/2), às 21h, o Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1537 - Centro) recebe “Aqueles dois”, montagem da Luna Lunera inspirada no conto de Caio Fernando Abreu.

A peça retrata a rotina de uma repartição pública onde nasce uma relação de cumplicidade entre Raul e Saul, dois novos funcionários. A amizade acaba gerando incômodo entre os demais colegas, levando a desdobramentos inesperados.

Ingressos a R$ 25 no site vaaoteatromg.com.br e nos postos Sinparc. Na bilheteria local e no site Eventim, a entrada custa R$ 52 (inteira) e R$ 26 (meia).



>>> Kayete e Carlos Nunes

No domingo (9/2), às 19h, o Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 - Centro) recebe a comédia “Aperte o play e só… ria”, estrelada por Kayete e Carlos Nunes.

O espetáculo é uma miscelânea de cenas de humor que começa na pré-história, com um casal de neandertais. Nos dias atuais, os atores interpretam diversos personagens, como duas aeromoças atrapalhadas, duas velhinhas em seu próprio velório (ex-passageiras de um avião que caiu).

Ingressos a R$ 25 no site vaaoteatromg.com.br e nos postos Sinparc. Na bilheteria do teatro, a entrada custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).