Cinemas da Grande BH vão cobrar R$ 10 por ingresso até quarta-feira (12/2)

A partir desta quinta-feira (6/2), as salas de exibição de Belo Horizonte participam da primeira Semana do Cinema de 2025. A promoção se estende até a próxima quarta-feira (12/2), com ingressos a R$ 10 para todos os filmes em cartaz, inclusive sábado e domingo.



O projeto foi idealizado pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) após a pandemia, em 2022. Com o sucesso da iniciativa, houve mais cinco edições, que atraíram cerca de 15 milhões de espectadores. A expectativa é de que quatro milhões de pessoas aproveitem a promoção.







“O grande objetivo do projeto é democratizar o acesso às salas de cinemas para que mais pessoas possam assistir aos filmes”, afirma Lucio Otoni, presidente da Feneec e diretor da rede Cineart. “Logo após a pandemia, o público diminuiu muito devido ao tempo em que os espaços ficaram fechados. Essa foi uma forma de atrair as pessoas a voltarem ao hábito de ir ao cinema.”

A iniciativa conta com apoio de estúdios nacionais e internacionais, que reduziram custos para as salas de exibição, permitindo a cobrança de ingressos a preços mais acessíveis. “A relação com os estúdios é uma troca, as empresas deixam de ganhar um pouco em prol de levar mais gente às salas”, diz Otoni.

Nesta edição, a data foi escolhida estrategicamente para atingir público diverso. Entre os filmes em cartaz, destacam-se as produções nacionais “Chico Bento e a goiabeira maraviósa”, adaptação dos quadrinhos de Mauricio de Sousa; a continuação de “O Auto da Compadecida”, com a volta de Matheus Nachtergaele e Selton Mello nos papéis de João Grilo e Chicó, respectivamente; e “Dentro da caixinha – Mundo de papel”, sobre o folclore brasileiro.

“Ainda estou aqui”, de Walter Salles, também faz parte da promoção. Visto por mais de quatro milhões de espectadores no país, o longa disputa o Oscar nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

Também fazem parte da programação longas estrangeiros que concorrem ao Oscar, como “Emilia Pérez”, com 13 indicações, que estreia nesta quinta-feira (6/2), “Anora”, “Conclave” e “Nosferatu”.

Opções para as crianças são “Mufasa – O Rei Leão”, “Moana 2”, “Paddington: Uma aventura na floresta” e “Sonic 3”.

Combos

Em Belo Horizonte e região metropolitana, UNA Cine Belas Artes, Cineart e Centro Cultural Unimed-BH Minas aderiram ao projeto, com todas as salas e sessões com ingressos a R$ 10. O Cinesercla segue as mesmas condições, mas inclui combo promocional com pipoca pequena e refrigerante de 500ml (R$ 23).

Na rede Cinemark, a promoção vale para todas as sessões 2D, 3D e salas XD/Imax, enquanto as salas Bradesco Prime e poltronas D-box custarão R$ 20. Na bomboniére, promoções oferecem combo de uma pipoca pequena salgada e uma bebida pequena por R$ 29; duas pipocas pequenas salgadas, duas bebidas pequenas e brinde por R$ 49; e combo de duas pipocas pequenas salgadas, duas bebidas pequenas e dois brindes por R$ 59.

No Cinépolis, as salas tradicionais, Macro XE e 4DX terão ingressos a R$ 10, as salas VIP contarão com 60% de desconto e as salas Imax com Laser cobrarão R$ 32. O combo promocional (pipoca média e refrigerante de 700ml) custa R$ 29. Tanto no Cinemark quanto no Cinépolis a promoção não é válida para pré-estreias e exibições especiais.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria