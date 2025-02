Caetano Veloso e Chico Buarque participam do novo álbum de Thiago Amud

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Tinha que ser em Belo Horizonte, “a cidade da amizade, gentileza e doçura”, o show de estreia de “Enseada perdida”, quinto álbum de Thiago Amud. Lançado na última semana, o trabalho, terceiro disco dele pela Rocinante (com edição em vinil já disponível), será apresentado quase na íntegra (com 10 das 11 novas canções) nesta quinta-feira (6/2), no Distrital.



É um álbum multifacetado que chama, de cara, a atenção por dois envolvidos: Chico Buarque e Caetano Veloso, que gravaram, respectivamente, “Cidade possessa” e “Cantiga de ninar o mar”.







Obra de Zeca Veloso, o filho do meio de Caetano, conta Amud. “O estopim para o disco veio quando o Zeca me disse que o Caetano toparia gravar uma música minha. Aliás, ele nem perguntou. Chegou um dia falando que o Chico tinha topado gravar o frevo (‘Cidade possessa’) e que eu deveria fazer uma para o pai dele gravar. Nunca imaginei que isso seria possível, pois qualquer autor de canção no Brasil gostaria de ter a participação deles em um disco.”



Mais surpreso Amud ficou quando Chico disse que poderia gravar em 10 dias. “Era 2023, meu último ano em BH (onde morou a partir de 2020), estava com a volta prevista para o Rio. Ou seja, tive que passar pela curiosíssima situação de pedir (a Chico) espera um pouco maior, pois não tinha feito os arranjos.”



Na cabeça de Amud, Caetano escolheria “Dinamismo”, canção com forte teor percussivo. “A melodia foi feita para ele gravar, só que antes Caetano ouviu ‘Cantiga de ninar o mar’ e resolveu por ela. Nem chegou a ver ‘Dinamismo’: quem ouvi-la com atenção vai ver que a rítmica remete àquilo que se chama ‘marcha caetaneada’.”



Na noite de hoje, Amud estará acompanhado de Elisio Freitas (guitarra e violão de aço), Lourenço Vasconcelos (bateria), Vovô Bebê (bateria) e Aline Gonçalves (clarone, clarinete e flauta).



“De todos os meus discos, é neste que me exponho mais. Algumas das canções se recusam a fazer parte de um projeto intelectual. Nunca tinha feito isso. Antes, o que me motivava era um projeto estético, coeso, que tinha alguma ambição de interferência nos debates sobre a cultura. Esse, não. Achei esse desarme importante para meu próprio amadurecimento.”



Do bloco de canções íntimas, ele aponta “Dinamismo”, sobre a “mulher salamandra” que o fez mudar de planos; “Mapa-múndi”, delicada canção de voz e piano; e “Dela”, cheia de ginga, com destaque para a metaleira. “Tive que vencer uma barreira interna para gravá-las”, assume Amud.



Outro destaque é a faixa de abertura, o samba-enredo “Baía de Janeiro”, letra cheia de boas sacadas em que Amud conta a história da Baía da Guanabara. Nasceu sob encomenda, por sugestão de Hermano Vianna para o filme “A baleia”, de Filipe Bragança e Marina Meliande, ainda inédito.



“Enseada perdida” foi gravado por um número enorme de músicos (mais de 60). Entre eles está a percussionista e vibrafonista Natália Mitre, que Amud conheceu em BH. Ela participa de três faixas. Sua presença é marcante em “Oração à cobra grande”, letra de Amud para melodia de Luiza Brina (outra mineira no disco), um dos momentos mais luminosos do novo álbum.



THIAGO AMUD



Show nesta quinta-feira (6/5), às 23h, no Distrital (Rua Opala, s/nº, Cruzeiro). A casa abre às 21h. Ingressos: R$ 35, à venda na plataforma Sympla. Sexta (7/2), show à 0h, no Versus (Av. Eugênio do Nascimento, 815, Aeroporto, Juiz de Fora), com ingressos a partir de R$ 30.