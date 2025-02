Documentário sobre Anitta deverá mostrar ‘outra face da cantora’

Folhapress = Uma Anitta como a maioria nunca viu. É isso o que o público poderá acompanhar a partir do próximo dia 6 de março com o documentário "Larissa: o outro lado de Anitta", da Netflix. "Antes era 90% do tempo dedicado à minha carreira e 10% com minha vida pessoal. Hoje, são 70% para mim como pessoa perante 30% para meu trabalho. Me matar de trabalhar como antes, nunca mais", disse ela em encontro virtual com jornalistas na manhã desta sexta-feira (7/2).

De fato, o documentário, que demorou mais de três anos para ser concluído, tem como intuito mostrar a Larissa e não tanto a Anitta, que a própria cantora diz ser uma espécie de personagem que aparece de vez em quando. Agora, a ideia dela é transportar o que se vê na tela para a rotina: ser cada vez mais Larissa e menos Anitta.

Há alguns anos, Anitta começou a estudar mais sobre autoconhecimento e a se dedicar rigorosamente à meditação. E isso, segundo ela, mudou completamente seu propósito de vida.

"Olho para dentro com menos vontade de alimentar meu ego. A Anitta virou quase um arquétipo. Em muitos momentos, me via tendo que representar um personagem e não a pessoa que eu sou por dentro. Sentia necessidade de mostrar quem eu sou para me sentir livre", disse.

Um exemplo, segundo ela, é a ausência no Grammy 2025, premiação para a qual foi nomeada e a orgulhou. Para estar lá, ela teria de trocar datas dos Ensaios de Carnaval e mudar as férias, algo que, nesse atual cenário de descobertas, não quis abrir mão.

"Antigamente largava tudo para ser Top 1, hoje pesa mais viver e ser a Larissa. Muita gente vai ter dificuldade e não vai gostar de ver daqui para frente a Larissa, com suas inseguranças e vulnerabilidades. Estão mais acostumados a essa personagem que debocha, é sarcástica, rebola e dá em cima dos outros. Eu sou mais calada no dia a dia", completou.

Musicalmente, Anitta acaba de lançar "Romeo", single com clipe em espanhol que usa de referências cinematográficas para refletir a complexidade da artista. Ela se refere ao novo trabalho como um "reggaeton mega sensual".

Com batida forte, a letra versa sobre as "noite de travessuras" numa pista de dança. A composição é assinada por Lenny Tavarez, responsável também pelo hit "Envolver".

"Colocamos referências de beijos entre LGBT, pessoas trans e de toda sexualidade. Numa época de tanta intolerância, acho importante revalidar a importância da visibilidade à liberdade sexual e de gênero."

No momento, a cantora viaja pelo país com a turnê pré-carnavalesca "Ensaios da Anitta", que até o final de fevereiro terá passado por 12 cidades.

"Fico surpresa que os shows não param de crescer, todo lugar que vamos as pessoas comentam, querem participar. O Carnaval é um momento que exige muito de mim energética, física e mentalmente, mas tem valido a pena", comentou.