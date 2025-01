Oscar 2025: quem são os indicados na categoria de Melhor Filme

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta quinta-feira (23/1) os finalistas da 97ª edição do Oscar. Entre os indicados a melhor filme está o longa brasileiro “Ainda estou aqui”, de Walter Salles e que também concorre em Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme Internacional.

“Ainda estou aqui” disputa a categoria mais importante do Oscar com "Anora", de Sean S. Baker; "O brutalista", de Brady Corbet; "Um completo desconhecido", de James Mangold; “Conclave”, de Edward Berger; “Duna: Parte 2", de Denis Villeneuve; “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard; "Nickel boys", de RaMell Ross; “A substância”, de Coralie Fargeat; e “Wicked”, de Jon M. Chu.

O brasileiro, contudo, não é o principal concorrente nas bolsas de apostas informais. Os principais nomes são “Conclave” e “O brutalista”. Há ainda especulações sobre “Emilia Pérez”, no entanto, o favoritismo do longa francês não é consenso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A última vez que o Brasil chegou à categoria de Melhor Filme foi em 1986, com “O beijo da mulher-aranha”, de Hector Babenco (1946-2016). No entanto, o longa baseado no romance homônimo de Manuel Puig (1932-1990) era uma coprodução do Brasil com os Estados Unidos e perdeu para “Entre dois amores”, de Sydney Pollack, estrelado por Meryl Streep e Robert Redford.

Com as indicações de “Ainda estou aqui”, Walter Salles volta ao Oscar depois de 26 anos, quando “Central do Brasil”, protagonizado por Fernanda Montenegro, competiu na categoria de Melhor Filme Internacional, chamada à época de Melhor Filme Estrangeiro, mas perdeu para o italiano “A vida é bela”, de Roberto Benigni.

Fenômeno de público nos cinemas brasileiros, “Ainda estou aqui” estreou no Festival de Veneza, em setembro de 2024, de onde saiu com o prêmio de roteiro. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filme mostra como Eunice Paiva criou sozinha os cinco filhos e cursou direito depois que seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, foi sequestrado por agentes do regime militar. Ela lutou pelo reconhecimento por parte do Estado brasileiro do assassinato de Rubens Paiva pela ditadura militar. O corpo nunca foi localizado.

O longa ultrapassou a marca de 3,5 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros às vésperas do anúncio das indicações ao Oscar e ficou entre os cinco filmes mais vistos de 2024 no país. Os dados são da Comsorce.

Veja os indicados na categoria de melhor Filme:

“Ainda estou aqui”, de Walter Salles

"Anora", de Sean S. Baker

"O brutalista", de Brady Corbet

"Um completo desconhecido", de James Mangold

“Conclave”, de Edward Berger

“Duna: Parte 2", de Denis Villeneuve

“Emilia Pérez”, de Jacques Audiard

"Nickel boys", de RaMell Ross

“A substância”, de Coralie Fargeat

“Wicked”, de Jon M. Chu