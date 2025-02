Oscar muda formato de entrega dos prêmios após polêmica envolvendo atriz

Os vencedores da última edição do Oscar, Emma Stone (Pobres Criaturas), Cillian Murphy (Oppenheimer), Da’Vine Joy Randolph (Os rejeitados) e Robert Downey Jr (Oppenheimer), retornarão a cerimônia deste ano como apresentadores.



Eles irão entregar os prêmios para os vencedores da 97ª edição do evento em suas respectivas categorias de atuação. Ou seja, se Fernanda Torres for premiada por sua atuação em "Ainda estou aqui", a estatueta será entregue à ela por Emma Stone.

O formato anunciado na última quarta-feira (5/2) apresenta mudanças em relação ao ano passado, quando cinco atores e atrizes foram convidados a subirem ao palco para falar sobre o trabalho dos colegas indicados nas principais categorias da noite (Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante).

De acordo com a imprensa norte-americana, uma das razões para a mudança teria sido evitar o constrangimento da atriz que seria escalada para homenagear Karla Sofía Gascón. Indicada na categoria de Melhor Atriz, a protagonista de “Emilia Pérez” está no centro de um escândalo depois de ter declarações antigas de teor preconceituoso recuperadas.

Apresentado por Conan O’Brien, o Oscar 2025 será realizado no dia 2 de março, a partir das 21h (horário de Brasília), no Dolby Theatre, em Los Angeles. O evento será transmitido ao vivo no Brasil pelo canal TNT e pela MAX no streaming.

