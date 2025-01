Oscar 2025: quem são os indicados na categoria de Melhor Diretor

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A lista de filmes indicados à 97ª edição do Oscar foi divulgada na manhã desta quinta-feira (23/1) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em anúncio apresentado pelos atores Bowen Yang e Rachel Sennott.

Brady Corbet, de “O brutalista”, levou o Globo de Ouro de melhor direção e agora compete pelo Oscar. O filme estreia no Brasil em 20 de fevereiro com a história de um arquiteto húngaro que chega aos Estados Unidos para reconstruir a vida após fugir da Europa no pós-guerra.

O diretor nova-iorquino de “Projeto Flórida”, Sean Baker, concorre com “Anora”. O longa estrelado por Mikey Madison acompanha uma trabalhadora do sexo que vê a vida mudar completamente depois de se casar impulsivamente com o filho de um oligarca.

Já o francês Jacques Audiard dirige “Emilia Pérez”, o filme estrangeiro com mais indicações na história do Oscar (ao todo foram 13). Estrelado por Zoë Saldaña, Karla Sofía Gascón e Selena Gomez, o longa narra a história de um chefe de cartel (Gascón) que decide se aposentar para se tornar a mulher que sempre sonhou em ser.

Coralie Fargeat é a única mulher na disputa deste ano. A diretora concorre com “A sbstância”, estrelado por Demi Moore. No filme, a atriz interpreta Elizabeth Sparkle, uma celebridade em decadência que decide experimentar uma droga clandestina que promete transformá-la em uma versão aprimorada de si mesma.

Já James Mangold entra na disputa com a biografia de Bob Dylan, “Um completo desconhecido”. Na produção, o astro da música é interpretado por Timothée Chalamet.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A cerimônia do Oscar será realizada no dia 2 de março, um domingo, às 21h (horário de Brasília), no Dolby Theatre, em Los Angeles. No Brasil, o evento será transmitido ao vivo pelos canais TNT e MAX (via streaming). Após duas edições comandadas por Jimmy Kimmel, a apresentação deste ano ficará a cargo do comediante Conan O’Brien.

Veja a lista de diretores indicados ao Oscar 2025: