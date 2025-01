Oscar 2025: quem são os indicados na categoria de melhor ator

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A lista de filmes indicados à 97ª edição do Oscar foi divulgada na manhã desta quinta-feira (23/1) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em um anúncio apresentado pelos atores Bowen Yang e Rachel Sennott.

Na categoria de Melhor Ator, Adrien Brody, conhecido por interpretar Wadysaw Szpilman no drama “O pianista”, de Roman Polanski, retorna aos holofotes. Ele venceu o Oscar de Melhor Ator em 2003, aos 29 anos, se tornando o vencedor mais jovem da categoria. Neste ano, Brody ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme Dramático por sua atuação em “O brutalista”, de Brady Corbet.

Timothée Chalamet, o novo queridinho de Hollywood, também está na disputa. Ele já foi indicado ao Oscar em 2018 por “Me chame pelo seu nome”, de Luca Guadagnino, mas, na ocasião, não levou a estatueta. Outro nome forte é o de Colman Domingo, que conquista sua segunda indicação ao Oscar, pelo segundo ano consecutivo.

No ano passado, ele participou da competição por sua interpretação de Bayard Rustin no filme “Rustin”, de George C. Wolfe, e também não voltou com a estatueta para casa.

Ralph Fiennes também retorna à lista de indicados. Ele já concorreu ao Oscar duas vezes: como Melhor Ator Coadjuvante em 1994 por “A lista de Schindler” e como Melhor Ator em 1997 por “O paciente inglês”. Já Sebastian Stan recebeu sua primeira indicação ao Oscar, por sua interpretação de Donald Trump no filme “O Aprendiz”, de Ali Abbasi.

A cerimônia do Oscar será realizada no dia 2 de março, um domingo, às 21h (horário de Brasília), no Dolby Theatre, em Los Angeles. No Brasil, o evento será transmitido ao vivo pelos canais TNT e MAX. Após duas edições comandadas por Jimmy Kimmel, a apresentação deste ano ficará a cargo do comediante Conan O’Brien.

Veja a lista de atores indicados ao Oscar 2025:

Adrien Brody - O brutalista

Timothée Chalamet - Duna: Parte 2

Sebastian Stan - O Aprendiz

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave