Na última segunda-feira (13/1), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas informou o adiamento, pela segunda vez, do anúncio dos indicados à 97ª edição do Oscar. A decisão foi motivada pelo impacto dos incêndios que afetam a região de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Apesar do adiamento, a data da cerimônia principal permanece inalterada. O Oscar será realizado no dia 2 de março, um domingo, às 21h (horário de Brasília), no Dolby Theatre, em Los Angeles.

A transmissão do evento no Brasil será ao vivo, pelos canais TNT e MAX (via streaming). Após duas edições apresentadas por Jimmy Kimmel, o comando da cerimônia este ano ficará com o comediante Conan O’Brien.

Além do adiamento do anúncio dos indicados, outras mudanças foram confirmadas devido a tragédia que acomete o estado da Califórnia. O tradicional almoço dos indicados, programado para o dia 10 de fevereiro, foi cancelado. A Academia também estendeu o prazo para a votação dos indicados, que inicialmente terminaria no dia 12, mas agora seguirá até o dia 17 (sexsta-feira).