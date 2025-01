(FOLHAPRESS) - Importantes premiações de cinema, como o Oscar e o SAG Awards, mudaram o seu calendário devido aos incêndios em Los Angeles, nos Estados Unidos. O fogo fora de controle já causou 25 mortes e deixou milhares de pessoas desabrigadas.





O Critics Choice Awards, em que votam críticos e jornalistas, programado para o último domingo, 12, foi remarcado para o dia 26. Já os indicados para o SAG e DGA Awards, prêmios do sindicato dos atores e dos diretores de Hollywood, foram anunciados por meio de um comunicado à imprensa, sem transmissão ao vivo.





Os resultados dessas cerimônias costumam ser termômetros importantes para o Oscar, que segue marcado para o dia 2 de março. A lista de indicados ao maior prêmio do cinema, porém, sairá apenas no dia 23, e não mais no dia 17, como tinha sido anunciado.

A Academia também aumentou o prazo de votação, que deveria acabar no dia 12, mas irá até o dia 17. O tradicional almoço dos indicados ao Oscar foi cancelado.





O Oscar nunca foi cancelado, mas já foi adiado algumas vezes -- em 1938, quando Los Angeles foi inundada, em 1968, devido ao assassinato de Martin Luther King Jr, em 1981, após o atentado contra o presidente Ronald Reagan, e em 2021, devido à pandemia de Covid-19.

Filmes que disputam uma indicação ao Oscar tiveram eventos e entrevistas com seus atores e diretores adiados. Foi o que aconteceu com Fernanda Torres, que teve sua ida ao talk show de Jimmy Kimmel remarcada. "Ainda Estou Aqui" teria também uma sessão com debate conduzido por Guillermo del Toro, que foi cancelada.





Enquanto isso, outras produções tiverem suas pré-estreias adiadas, como foi o caso de "Com Amor, Meghan", série da Netflix estrelada por Meghan Markle. As filmagens de "Hacks", "Suits: LA" e "Grey's Anatomy" foram suspensas.