(FOLHAPRESS) - Fernanda Torres ficou fora da disputa do SAG Awards, o prêmio do sindicato dos atores de Hollywood e um dos termômetros mais importantes para as categorias de atuação do Oscar. Ela era cotada para a categoria de melhor atriz em cinema por sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.





O anúncio, realizado nesta quarta-feira (8/1), acontece poucos dias depois de ela receber o Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático pelo papel, superando nomes internacionais como os de Kate Winslet, Nicole Kidman e Tilda Swinton.





A brasileira foi esnobada na premiação em favor de cinco nomes: Pamela Anderson, Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Demi Moore.





Os vencedores do SAG Awards serão anunciados em um evento no dia 23 de fevereiro em Los Angeles, nos Estados Unidos.