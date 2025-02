Votação do Oscar já começou; entenda como funciona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A votação para definir os vencedores do Oscar 2025 começou na última terça-feira (11) e se encerra em 18 de fevereiro.

COMO FUNCIONA A VOTAÇÃO

Diferentemente da fase das indicações, agora todos os membros podem votar em todas as categorias. Antes, cada membro votou na categoria de sua área: ou seja, diretores votaram na categoria de direção, por exemplo. Para escolher os vencedores, todos os membros podem votar em todas as categorias.

No geral, membros da Academia não precisam assistir a todos os filmes nem votar em todas as categorias. Eles são encorajados a assistir o máximo de filmes que puderem e votar apenas nos filmes que assistiram, podendo escolher se abster.

Na maioria das categorias, quem ganhar mais votos leva o prêmio - exceto na categoria de melhor filme, que tem suas próprias regras. Para melhor filme, os membros devem listar os indicados em ordem de preferência. A produção que receber 50% ou mais dos votos de "primeiro lugar" é o vencedor.

Se nenhum filme atinge a porcentagem, aquele com menos votos é eliminado. As listas que tinham o filme menos votado como "primeiro lugar" passam a ter o segundo mais considerado como o primeiro e daí em diante. O processo segue até que um filme consiga 50% ou mais de todos os votos.

A categoria de melhor filme estrangeiro, disputada por "Ainda Estou Aqui", também tem uma restrição própria. A Academia determina que só podem votar nos vencedores os membros que assistiram a todos os cinco filmes indicados.

O voto é secreto e enviado virtualmente. Antes do anúncio, só duas pessoas sabem os resultados das votações: dois membros da PricewaterhouseCoopers, que audita os votos do Oscar. São eles que carregam as maletas com os envelopes durante a premiação.

A cerimônia está marcada para o dia 2 de março. O evento será exibido no Brasil a partir das 21h pela TNT e pela Max.