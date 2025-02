Milton Nascimento solta a voz em ensaio na quadra da Portela

Milton Nascimento, de 82 anos, participou na noite dessa quarta-feira (12/2) do ensaio da Portela, escola de samba que vai homenagear o cantor no carnaval deste ano.

Recebido com aplausos e lágrimas, ele cantou trechos de "Maria, Maria" e "Nos bailes da vida". O artista estava acompanhado do filho, Augusto Nascimento.

"Mais um dia histórico e de muita emoção em nossa quadra da Portela", anunciou a agremiação.

É a primeira vez que a Portela faz uma homenagem a um artista em vida, com o samba "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol".

"Durante todos esses anos já vivi tantas coisas que eu jamais imaginei que o universo ainda me reservaria mais esse momento", disse Milton sobre a homenagem. "Viver uma experiência dessas é algo tão forte que eu nem sei como descrever. Mas uma coisa é certa: meu coração, agora em azul e branco, pulsa por vocês."

A Portela será a última a desfilar no dia 4 de março, terça-feira de carnaval, no sambódromo do Rio de Janeiro.

No início do mês, a escola protestou contra o Grammy por ter reservado um lugar na arquibancada para o cantor em noite de premiação. Milton desistiu de comparecer à cerimônia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Fomos pegos de surpresa pela forma como um ícone como Milton Nascimento foi tratado. Quem se propõe a viver de arte, como os organizadores dessa premiação, precisam ser dotadas de sensibilidade, mas parece que é este o caso", disse a diretoria da agremiação, em nota.

Milton concorria ao prêmio de melhor álbum de jazz vocal por "Milton + Esperanza", disco feito em parceria com a americana Esperanza Spalding. Os dois perderam o Grammy para Samara Joy, que venceu a categoria com o disco "A Joyful Holiday".