Carnaval 2025: fim de semana com muita batucad na pré-folia de BH

O carnaval começa daqui a duas semanas, mas a festa de Momo já anima BH. A programação pré-carnavalesca oficial, que vai até 1º de março, reúne 224 blocos. Ensaios abertos, shows e cortejos ocorrerão nas nove regionais da capital mineira. A agenda deste fim de semana tem a finalíssima de concurso de marchinhas, estreia de blocos e shows de Mart'nália e Seu Jorge no Parque das Mangabeiras.



• FESTA CAIPIRINÃ

Hoje (14/2), a festa Caipirinã realiza seu “Esquenta de carnaval” às 19h, no Espaço Yanã (Av. Francisco Sales, 127, Floresta). Elaine Braga e Mersex são os DJs convidados da noite, com repertório dedicado à música latino-americana – do pop, salsa e cumbia ao reggaeton. Ingressos custam R$ 20 na plataforma Sympla e R$ 25 na portaria local.



• CONCURSO MESTRE JONAS

Após o hiato de quatro anos, o Concurso de Marchinhas Mestre Jonas realiza o “Baile da finalíssima” nesta sexta (14/2), às 20h, no Distrital (Rua Opala, s/nº, Cruzeiro). Serão revelados os vencedores de três categorias musicais: Tema Livre (com oito concorrentes), Tira o Pé da Minha Serra (dois) e Hit do Carnaval (três). Haverá também concurso de fantasias. Ingressos: R$ 40 e R$ 25 (para fantasiados), à venda na plataforma Sympla.



• BLOCO HAHAHA

Com o tema “Alegria cura”, o Instituto Hahaha, entidade de palhaçaria que trabalha em hospitais pediátricos, lança seu bloco na rua neste sábado (15/2). A concentração começa às 9h, na sede do Hahaha (Rua Estrela do Sul, 126, Santa Tereza), e o cortejo se deslocará por pontos importantes do bairro, como o Cine Santa Tereza. No percurso, serão realizadas apresentações dos grupos Atrás do Pano, Trampulim, Casa Circo Gamarra e Minha Companhia. Entrada franca.

Bloco HaHaHa, formado por palhaços que alegram os hospitais de BH, estreia no sábado (15/2), com cortejo pelas ruas de Santa Tereza Carol Reis/divulgação



• BLOCO ANDACUNFÉ

Inspirado pela canção “Tempo rei”, de Gilberto Gil, o cortejo do bloco Andacunfé sai amanhã (15/2), às 10h, da Rua Pirite, próximo ao número 151, no Bairro Santa Tereza. Gratuito.



• BATUQUE COLETIVO

O último ensaio aberto do bloco Batuque Coletivo será realizado neste sábado (15/2), das 12h às 18h, na Casa Pampulha (Av. Otacílio Negrão de Lima, 4.928, Pampulha), e deve revelar o tema selecionado para o cortejo deste ano. Também participará o bloco Atenção, Creuzebeck!, com repertório da banda Mamonas Assassinas. Ingressos: R$ 10, na plataforma Sympla.



• CARNATHERÊ

A segunda edição do festival CarnaTherê ocorrerá amanhã (15/2), com abertura dos portões do Parque das Mangabeiras (Av. José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras) às 13h. As atrações vão de estrelas da música popular brasileira, como Seu Jorge e Mart’nália, a bandas dos blocos Asa de Banana, Bloco da Esquina e Então, Brilha!. Ingressos custam R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia e entrada solidária), à venda na plataforma Sympla.

O cantor e compositor Seu Jorge participa do 2º Carnatherê, no Parque das Mangabeiras, cujos portões serão abertos às 15h no sábado (15/2) Instagram/reprodução



• TÁ CAINDO FULÔ

Empenhado em valorizar as tradições de matriz africana em sua folia, o bloco Tá Caindo Fulô faz ensaio aberto no sábado (15/2), às 14h, no Ponto de Cultura Coletivo Minhas Plantas/Meu Quintal (Rua Edson, 396, Bairro União). O público poderá participar de oficinas de confecção de adereços que serão ministradas por integrantes do Fulô. Entrada gratuita.



• BESOURINHOS

Com sucessos dos Beatles em ritmo de carnaval, o bloco Besourinhos caiu no gosto dos pais apaixonados pela obra de Paul, John, George e Ringo que desejam repassar esta paixão para os filhos. O bloco faz ensaio aberto no sábado (15/2), a partir das 14h, no Parque do Palácio (Rua Professor Djalma Guimarães, 161, Mangabeiras). Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda na plataforma Sympla.



• O LEÃO DA LAGOINHA

Bloco de carnaval mais antigo da capital mineira, com 78 anos, o Leão da Lagoinha faz ensaio aberto no sábado (15/2), às 19h, no Centro Cultural Nosso Grito (Rua Roseiral, 13, Bairro Santo André). Este ano, o tema do samba-enredo é “Cosme e Damião, sincretismo e fé”, composto por Gilmar Batista. Entrada gratuita.



• BAIANEIROS

Recebendo o convidado Yuri Hawaianos, o bloco Baianeiros faz o último ensaio para o carnaval neste sábado (15/2), às 20h, na Praia Buritis (Rua Moisés Kalil, 209, Buritis). Entrada franca até as 21h, com retirada de ingressos na plataforma Sympla. Após esse horário, R$ 30.



• BAIANAS OZADAS

A bateria do Baianas Ozadas, bloco que celebra o axé, faz ensaio aberto gratuito amanhã (15/2), às 9h, no Mister Rock (Av. Teresa Cristina, 295, Prado). No domingo (16/2), o grupo vai se unir aos blocos Gato Escaldado e Axé Saudade, além do músico Podé, na folia do Arrastão Querubloco. A concentração será às 9h, na Rua Professor Mello Cançado, 304, no Sion. Entrada franca.

Bloco das Crianças treina pequenos batuqueiros em oficinas antes de a bateria infantil desfilar na Praça da Estação, no domingo (16/2) Fabrício Araújo/divulgação



• BLOCO DAS CRIANÇAS

Criado por Pedro Thiago, regente do A Roda, o Bloco das Crianças oferece aos pequenos foliões de 6 a 10 anos oficinas de percussão e canto com Leleo Lima, Débora Mendes e Ludmilla Julia, para que a meninada desfile domingo (16/2), com bateria azeitada. O cortejo sai às 8h da Praça da Estação (Av. dos Andradas, 337, Centro). Gratuito.



• BRUTA FLOR

Formado só por mulheres, o Bruta Flor comemora seus 10 anos de folia. Criado pelas musicistas Claudia Manzo e Vi Coelho, com apoio de Gal Duvale, o bloco adotou o tema “Rubra Oiá”, homenagem a Iansã. O cortejo de domingo (16/2) terá concentração às 10h e sai às 11h da Rua Aquiles Lobo, 12, Floresta. Vai passar pela Rua José Pedro Drummond, Avenida Assis Chateaubriand e Praça Zamenhoff.



• BANDA PAPAUÊ

Celebrando seus 20 anos, a Banda Papauê tem agenda animada neste fim de semana. Domingo (16/2), participa do Beijinho Doce, versão infantil do bloco Não Acredito que te Beijei, das 11h às 12h30, na Praça Domingos Gatti, no Barreiro. Das 15h às 18h, o grupo estará com um pequeno trio elétrico na Rua Vasco de Azevedo, 660, Jardim Industrial, em Contagem. Entrada franca em ambos os eventos.



• BLOCO MOVAT

O primeiro bloco de rua do Movimento Autônomo Trans de BH vai se concentrar neste domingo (16/2), às 12h, na Praça Sete, Centro. A bateria, formada por pessoas trans, é regida por Gana e Bê Tymburibá. Gratuito.



• CHEIA DE MANIAS

As sambistas mineiras Manu Dias e Rafa Câmara são convidadas especiais do bloco Cheia de Manias, que escolheu o tema “Jeito felino”, inspirado no hit do Raça Negra, para o cortejo de domingo (16/2), a partir das 12h30, com saída da Praça México, na Concórdia.



• CORTE DEVASSA

Bloco de rua sem trio elétrico, o Corte Devassa tem a irreverência e a liberdade como lemas. O grupo faz ensaio no domingo (16/2), às 15h, em frente ao Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade, Funcionários. Entrada franca.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria