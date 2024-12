Como parte dos esforços para promover Belo Horizonte como destino turístico cultural, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou nesta quinta-feira (5/12) o Guia Pampulha, um web app que visa valorizar e apresentar a Pampulha aos olhos do mundo. São mais de 120 pontos interativos no entorno da lagoa para serem explorados.





O evento aconteceu na Casa do Baile, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco junto com a Igreja de São Francisco de Assis, o Iate Tênis Clube, o Cassino (atual Museu de Arte da Pampulha) e a Casa Kubitscheck. Juntos eles formam o Conjunto Moderno da Pampulha.





Esta noite também acontece o lançamento de um documentário sobre o Conjunto Moderno da Pampulha e de um livro de educação patrimonial referente à Casa do Baile. As entregas finalizam as comemorações dos 80 anos do conjunto, iniciadas em maio de 2023.





"Os projetos que estamos entregando hoje têm um significado muito importante, que faz de um território, como a Pampulha, estruturado para atender bem o seu morador e, também, o seu turista. Essa ferramenta traz acessibilidade, informação e um conteúdo de pesquisa denso para todos", disse a diretora de museus da Fundação Municipal de Cultura, Isabela Guerra.





Durante o lançamento, foi ressaltado a importância da preservação da Pampulha como patrimônio histórico de BH, assim como seu uso como um local de lazer, esporte, arte, paisagismo, arquitetura, urbanismo e preservação do meio ambiente.









Pampulha além dos clichês

O Guia Pampulha, desenvolvido pela Interact Place, usou as cores e sinalizações já existentes no entorno da Lagoa da Pampulha para facilitar a orientação do visitante e manter a coerência entre o físico e o digital. Além dos pontos mais conhecidos e tradicionais, como a Igreja e o Museu de Arte da Pampulha, o projeto abarcou construções que se destacam pela arquitetura, estátuas, mirantes e praças.





"O Guia vai apresentar esse ícone de BH de uma maneira única. A plataforma é super acessível, fácil de ser utilizada e, ao mesmo tempo, única e inédita, porque ela traz diversas camadas de informações a partir do interesse do usuário. Vai desde informações de serviço e funcionamento e programação, até a história daquele equipamento.", conta a secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras.









Guilherme Frade, CEO da Interact Place, explica que o projeto evitou desenvolver um aplicativo para que o usuário não precisasse baixar o mesmo no celular e ocupar a memória. Então, a solução foi um site que apresenta todas as funcionalidades comuns de um app, por isso o nome “web app”.

Guia Pampulha apresenta mais de 120 pontos turísticos para os visitantes Jair Amaral/EM/D.A Press





O visitante pode acessar o guia por meio de QR codes que ficam nos pontos que fazem parte do circuito ou diretamente através do link. Na plataforma, o usuário recebe informações do local em que se encontra, com fotos, texto e outras mídias.

Uma inteligência artificial complementa a experiência identificando objetos e componentes arquitetônicos dos locais, como obras de arte, jardins e outros. Uma barra de progresso mostra o quanto o usuário já explorou. Já a funcionalidade “como chegar”, ligado diretamente no Google Maps, mostra o caminho até os pontos turísticos.





"Estamos felizes com o resultado, espero que todos gostem e que possamos divulgar a Pampulha para o mundo. A gente tem que fazer o Guia circular da melhor forma possível e fazer alcançar todos os públicos para além de BH e Minas Gerais", declarou a secretária adjunta de cultura de Belo Horizonte, Cristina Schirmer.





Acessibilidade

Visando ser acessível para o maior número de pessoas possível, os textos do guia estão disponíveis na versão em áudio e com tradução para Libras. O tamanho da fonte também pode ser aumentado pelo usuário para facilitar a visibilidade.





O Web App está disponível em português, inglês e espanhol, para atender o público estrangeiro.





Possibilidade de expansão

O plano da PBH é expandir o guia para incluir uma rota específica para ciclistas, um dos grandes públicos que frequenta a orla da lagoa. Outra expansão prevista é mostrar os serviços no entorno, como restaurantes, bares e banheiros, para facilitar a vida do visitante.





Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, outros pontos turísticos também podem ser incluídos no mapa ao longo do tempo. Dessa forma, a pasta incentiva os usuários a checarem o Web App periodicamente para descobrir mais encantos da região.





"A nossa intenção é que o Guia amplie a vivência aqui na Pampulha. Ao visitar os pontos essa experiência fica muito mais rica, acessível e gera memórias. Essa iniciativa vai ampliar e qualificar a experiência e vivência das pessoas na Pampulha", afirma Parreiras.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O Guia também será capaz de coletar dados de perfil e engajamento dos visitantes, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, para ajudar a prefeitura a entender em que pontos pode melhorar.





Isso alinha a Pampulha como destino turístico inteligente e pode futuramente gerar estratégias de bonificação que bonifica os usuários que alcançarem certos objetivos.