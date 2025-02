Filho descumpre medida protetiva e agride mãe com capacete na Grande BH

Um homem de 23 anos descumpriu uma medida protetiva da mãe, de 50, e a agrediu com um capacete em casa, no bairro Novo Progresso, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher foi encaminhada para atendimento médico com hematomas no rosto e pescoço, na noite dessa quinta-feira (13/2).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia de moradores da região que testemunharam a cena e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito imobilizado. As testemunhas informaram aos policiais que uma mulher havia fugido pedido ajuda, enquanto o homem tentava persegui-la e agredi-la mais.

Os policiais algemaram o homem, que prontamente relatou que havia agredido a mãe com um mata-leão e que “queria pagar pelo que fez”. Segundo ele, a briga teria começado pela mãe, mas não quis contar mais detalhes.

A equipe da PMMG iniciou as buscas pela mulher e a encontrou em uma esquina de uma rua do bairro. Ela relatou aos policiais que constantemente sofre agressões pelo filho dentro de casa, com quem tem muitos conflitos. A mulher também contou que tem uma medida protetiva contra o jovem, mas que deixou que ele morasse em sua casa por pressão familiar.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe e o filho tiveram uma discussão, seguida de luta corporal. O homem, então, desferiu golpes de capacete de moto contra a cabeça da mãe, e a enforcou com um mata-leão. De acordo com registros, os pais idosos da mulher apartaram a briga e a mulher conseguiu fugir da casa.

De acordo com a vítima, ela pediu ajuda a fiéis de uma igreja evangélica nas proximidades da casa, que seguraram o homem. A mulher, então, parou uma moto que transitava pela rua e pediu uma carona para sair do local. Ela foi levada pelo motociclista até alguns quarteirões à frente, onde esperou a chegada dos policiais.

A mulher foi encaminhada para atendimento médico na UPA Ressaca e o médico de plantão registrou que ela tinha hematomas na região do rosto e no pescoço. O filho foi atendido na mesma unidade médica, e registros médicos apontam que ele tinha escoriações na mão esquerda.

Ambos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de plantão para registro da ocorrência. A Polícia Civil foi contatada para prestar informações sobre prisão do suspeito, mas ainda não retornou.