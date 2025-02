Porsche de influenciador bate em carro e deixa cinco feridos em BH

O influenciador André Victor, de 21 anos, dono de um Porsche 911, se envolveu em uma batida que deixou cinco pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (14/2), na Avenida Carlos Luz, na altura do número 650, no bairro Caiçara, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o veículo de luxo estava em alta velocidade quando bateu em outro carro. Quando os militares chegaram, o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) já estava socorrendo os feridos.

Conforme relatado pelo condutor do Porsche, um veículo Renault entrou na via e ele não teve tempo de frear. Já o motorista do Renault, alegou que entrou na via e houve a colisão com o Porsche. O teste do bafômetro não foi realizado, pois ninguém apresentava sinais de embriaguez, mas o condutor do Renault estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Segundo a PM, além do influenciador, havia duas vítimas no Porsche que alegaram sentir dores no corpo e foram conduzidas a um hospital particular. As duas vítimas do Renault foram conduzidas ao Hospital João XXIII também com dores no corpo.

A frente do veículo de luxo, que estava em alta velocidade, ficou completamente destruída. Peças do carro ficaram espalhadas pelo asfalto e houve derramamento de óleo.

Destroços e peças dos veículos ficaram espalhados no canteiro da avenida Bel Ferraz/EM/DA Press

André tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, onde conta como ficou milionário aos 18 anos e comprou o carro de luxo, avaliado em R$ 800 mil, mesmo sem habilitação. Na web, ele também relata como viajou para 45 países aos 21 anos e tem diversos conteúdos exibindo o veículo.

Poucas horas antes do acidente, André publicou vídeos em um restaurante de Belo Horizonte e depois já nas ruas de BH com o carro.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos